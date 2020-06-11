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В Беларуси запретят продавать электронные сигареты несовершеннолетним

11.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси запретят продавать электронные сигареты несовершеннолетним

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания депутаты одобрили декрет Президента о корректировках правовых актов, касающихся микрозаймов, госрегулирования производства, оборота и потребления табака.

В частности, предусматривается запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Декретом также исключаются нормы о ведении Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю табачными изделиями. Подтвердить наличие у субъекта хозяйствования лицензии с 1 июля 2020 года можно будет при онлайн-обращении к Единому реестру лицензий.

Кроме того, упрощается процедура обращения взыскания на заложенное и невыкупленное имущество и его реализации для юридических лиц, которые зарегистрированы в сельской местности и в соответствии с Указом Президента № 394 наделяются правом регулярно предоставлять микрозаймы под залог движимого имущества. Им предоставлена возможность в случае невозврата микрозаймов в срок самостоятельно обращать взыскание на обеспеченное обязательством имущество, если сумма его оценки не превышает сто базовых величин. 

Так как электронное официальное опубликование правовых актов эффективно функционирует, из числа официальных печатных изданий декретом исключается сборник «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь».

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На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания депутаты одобрили декрет Президента о корректировках правовых актов, касающихся...
 
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