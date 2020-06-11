Как в Беларуси изменятся требования к ведению бизнеса в торговле и общественном питании?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ближайшее время правительство Беларуси проанализирует результаты принятых мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для ее выхода на траекторию роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром





11 июня депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона о госрегулировании торговли и общественного питания. Речь идет об упрощении условий и требований к ведению бизнеса.





Александр Боболович, заместитель председателя комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А именно – начало работы по заявительному принципу, то есть без внесения в регистры и реестры. Также на сегодняшний день внесены изменения: можно регулировать нашим субъектам торговли и общественного питания режим работы.





Кроме того, в закон внесены новые термины: летняя площадка, администрация торгового центра или набирающая популярность в нашей стране услуга – кейтеринг.