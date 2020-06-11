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Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси

11.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Избавить экономику страны от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости. Такие первоочередные задачи ставит перед собой новое правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, рассказал премьер-министр Роман Головченко.

Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси

Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси

11 июня Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси.

Также в ближайшее время правительство проанализирует результаты принятых мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для ее выхода на траекторию роста.

Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси

Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси

Как в Беларуси изменятся требования к ведению бизнеса в торговле и общественном питании?

Вопросы, которые еще не отрегулированы, рассмотрят и доработают во втором чтении.

Люди в материале: Роман Головченко, Александр Боболович

 
 
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Новости Беларуси. Избавить экономику страны от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости. Такие первоочередные задачи ставит перед собой новое...
 
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