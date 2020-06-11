Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Избавить экономику страны от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости. Такие первоочередные задачи ставит перед собой новое правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, рассказал премьер-министр Роман Головченко.









11 июня Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси.

Также в ближайшее время правительство проанализирует результаты принятых мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для ее выхода на траекторию роста.









Как в Беларуси изменятся требования к ведению бизнеса в торговле и общественном питании?

Вопросы, которые еще не отрегулированы, рассмотрят и доработают во втором чтении.