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«Обустроить родники как красивое, живописное место». Белорусов приглашают участвовать в акции

11.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В эфире программы «Большой город» обсудили вопрос облагораживания родников в Минске.

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
5 июня стартовала общереспубликанская акция «Расскажи о своем роднике» под эгидой министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Каждый желающий может принять участие в этой акции по наведению порядка на родниках и направить материалы в Институт водных ресурсов. Эту информацию можно увидеть на сайте Минприроды, на сайте комитета природных ресурсов. Она общедоступна.

«Обустроить родники как красивое, живописное место». Белорусов приглашают участвовать в акции

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Почему такое внимание именно родникам. Возникла проблема загрязнения этих источников?

Степан Дубницкий:
Нет, просто возникла идея обустроить родники как красивое, живописное место. Чтобы люди могли подойти к ним, попить воды, отдохнуть.

Люди в материале: Степан Дубницкий, Екатерина Забенько

 
Теги: Минск
 
 
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В эфире программы «Большой город» обсудили вопрос облагораживания родников в Минске.
 
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