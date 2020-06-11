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«Обустроить родники как красивое, живописное место». Белорусов приглашают участвовать в акции
Источник материала: СТВ
В эфире программы
Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Степан Дубницкий:
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В эфире программы «Большой город» обсудили вопрос облагораживания родников в Минске.
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