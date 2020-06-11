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Палата представителей дала согласие на назначение Головченко премьер-министром

11.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Палата представителей дала согласие на назначение Головченко премьер-министром

Роман Головченко

Палата представителей сегодня на заседании дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступая перед парламентариями после подведения итогов тайного голосования, Роман Головченко поблагодарил их за поддержку. Он отметил, что новый состав правительства уже активно включился в работу. В нынешних непростых условиях от него ожидают максимальной эффективности, добавил премьер.

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром 4 июня. Ранее он занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

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