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Наташа Королева рассказала про свой выкидыш и о том, что ей помогло пережить трагедию

11.06.2020 15:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наташа Королева рассказала про свой выкидыш и о том, что ей помогло пережить трагедию

Российская певица Наташа Королева в интервью Люкс.ФМ рассказала, как смогла пережить трагедию, которая случилась у нее в 2015 году. Тогда на нервной почве у артистки случился выкидыш.

Злоумышленники взломали телефон певицы и выложили в Сеть ее интимные фото и видео. Наталью даже обвинили в том, что она сама ради пиара «слила» эти фотографии.Однако певица опровергла эту информацию, добавив, что фото предназначались только для мужа. У Королевой начался стресс, из-за чего и случился выкидыш на третьем месяце беременности.

Певица призналась, что после трагедии, она могла только «лежать трупиком и плакать». Она перестала выходить на связь и читать новости. По словам Королевой, больше всего пережить сложный период ей помогла ее концертный директор. «Она приехала ко мне и сказала: «Ты что рыдаешь? Жизнь не закончилась!», – поделилась артистка.

Затем Наташа Королева обратилась за помощью к психологу, начала медитировать и слушать успокаивающую музыку. Также артистка посоветовала в период стресса категорически отказаться от алкоголя: «Сразу забудьте. Потому что, к сожалению, когда мы мегауязвимы от того, что ничего не можем сделать, легко подсаживаемся на ту гадость, которая потом делает из нас нелюдей».

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Российская певица Наташа Королева в интервью Люкс.ФМ рассказала, как смогла пережить трагедию, которая случилась у нее в 2015 году. Тогда на нервной почве у артистки...
 
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