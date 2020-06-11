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В Словакии мужчина ворвался в школу с ножом и напал на людей: два человека погибли и пятеро ранены

11.06.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Словакии. Неизвестный атаковал школу в словацком городе Врутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии мужчина ворвался в школу с ножом и напал на людей: два человека погибли и пятеро ранены

Злоумышленник ворвался в учебное заведение и с ножом набросился на учеников и персонал: погибли два человека. Еще пятеро серьезно пострадали.

Прибывшие к месту ЧП правоохранители пытались задержать нападавшего, однако он оказал сопротивление. Полиции пришлось применить оружие.

В Словакии мужчина ворвался в школу с ножом и напал на людей: два человека погибли и пятеро ранены

В Словакии мужчина ворвался в школу с ножом и напал на людей: два человека погибли и пятеро ранены

По предварительной информации, злоумышленник скончался. Личность и мотивы преступника устанавливаются.

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Новости Словакии. Неизвестный атаковал школу в словацком городе Врутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленник ворвался в учебное заведение...
 
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