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Альянс Ford и Volkswagen подписали официальные соглашения о сотрудничестве
Источник материала: Tut.by
Формально концерны Ford и Volkswagen заключили альянс еще
О чем договорились автогиганты? Во-первых, это новые поколения среднегабаритных пикапов Ford Ranger и
Платформу Volkswagen MEB американский автогигант использует для создания новой массовой электрической модели, выход которой на европейский рынок запланирован на 2023 год. Вдобавок Ford и Volkswagen инвестируют в американский стартап Argo Ai, который специализируется на создании беспилотных автомобилей.
При этом в случае с альянсом Ford и Volkswagen об обмене акциями речи не идет — оба концерна сохранят независимость. Основная цель сотрудничества — экономия на издержках и более эффективное использование средств на разработку новых моделей.
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Концерны Ford и Volkswagen подписали ряд официальных документов, предусматривающие сотрудничество в различных сегментах рынка.
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