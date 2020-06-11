Альянс Ford и Volkswagen подписали официальные соглашения о сотрудничестве

Источник материала: Tut.by

Формально концерны Ford и Volkswagen заключили альянс еще в прошлом году , но тогда стороны сделали лишь прогнозные заявления, продолжая вести переговоры о деталях взаимодействия. А теперь подписан ряд официальных документов о сотрудничестве в различных сегментах рынка.





О чем договорились автогиганты? Во-первых, это новые поколения среднегабаритных пикапов Ford Ranger и Volkswagen Amarok , разработкой которых займется американский концерн. Оба должны дебютировать в 2022 году. Volkswagen в свою очередь отвечает за проект новых развозных фургонов — в начале этого года немцы уже показали новый Caddy , а в следующем году появится родственная модель Ford, которая придет на смену Transit Connect. Кроме того, Ford и Volkswagen займутся разработкой и более крупных фургонов для Европы.





Платформу Volkswagen MEB американский автогигант использует для создания новой массовой электрической модели, выход которой на европейский рынок запланирован на 2023 год. Вдобавок Ford и Volkswagen инвестируют в американский стартап Argo Ai, который специализируется на создании беспилотных автомобилей.





При этом в случае с альянсом Ford и Volkswagen об обмене акциями речи не идет — оба концерна сохранят независимость. Основная цель сотрудничества — экономия на издержках и более эффективное использование средств на разработку новых моделей.