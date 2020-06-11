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Альянс Ford и Volkswagen подписали официальные соглашения о сотрудничестве

11.06.2020 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Формально концерны Ford и Volkswagen заключили альянс еще в прошлом году, но тогда стороны сделали лишь прогнозные заявления, продолжая вести переговоры о деталях взаимодействия. А теперь подписан ряд официальных документов о сотрудничестве в различных сегментах рынка.


О чем договорились автогиганты? Во-первых, это новые поколения среднегабаритных пикапов Ford Ranger и Volkswagen Amarok, разработкой которых займется американский концерн. Оба должны дебютировать в 2022 году. Volkswagen в свою очередь отвечает за проект новых развозных фургонов — в начале этого года немцы уже показали новый Caddy, а в следующем году появится родственная модель Ford, которая придет на смену Transit Connect. Кроме того, Ford и Volkswagen займутся разработкой и более крупных фургонов для Европы.


Платформу Volkswagen MEB американский автогигант использует для создания новой массовой электрической модели, выход которой на европейский рынок запланирован на 2023 год. Вдобавок Ford и Volkswagen инвестируют в американский стартап Argo Ai, который специализируется на создании беспилотных автомобилей.


При этом в случае с альянсом Ford и Volkswagen об обмене акциями речи не идет — оба концерна сохранят независимость. Основная цель сотрудничества — экономия на издержках и более эффективное использование средств на разработку новых моделей.

 
 
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Концерны Ford и Volkswagen подписали ряд официальных документов, предусматривающие сотрудничество в различных сегментах рынка.
 
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