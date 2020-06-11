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Захватывающую дух посадку самолета в густых зарослях джунглей сняли на видео

11.06.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сообществах любителей авиации появилось крайне необычное видео, снятое из кабины самолета где-то в Южной Америке. В ролике видно, как пилот сажает самолет прямо посреди густых зарослей в джунглях. Подробности этой посадки неизвестны, и остается только гадать, зачем это было сделано. Посмотрите, как это выглядело.

 
 
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