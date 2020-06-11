Туристам на заметку: названы самые безопасные направления для путешествий

Источник материала: ОНТ

В 2020 году среди самых безопасных туристических направлений – Португалия, Канада, Болгария, Турция, Маврикий, Ямайка, Мексика и Саудовская Аравия. К такому заключению пришли эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Наиболее безопасные для путешественников города – испанские Мадрид, Барселона и Севилья и мексиканский Канкун, регионы – канадская провинция Онтарио, заповедник Панта-Сур и полуостров Юкатан в Мексике.

Эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям вместе со специалистами в области здравоохранения разработали специальный протокол «Безопасные путешествия». Метку о соответствии ему присваивают городам и странам, которые приняли новые требования для обеспечения безопасности туристов во время пандемии COVID-19.

Протоколы предназначаются для авиакомпаний, аэропортов, вокзалов, ресторанов, отелей и иных учреждений из туристической отрасли. Документы предусматривают новые правила дезинфекции помещений, дистанцирования отдыхающих и использование бесконтактных технологий.

ФОТО: pixabay.com

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