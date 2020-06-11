ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Туристам на заметку: названы самые безопасные направления для путешествий

11.06.2020 16:24 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Туристам на заметку: названы самые безопасные направления для путешествий

В 2020 году среди самых безопасных туристических направлений – Португалия, Канада, Болгария, Турция, Маврикий, Ямайка, Мексика и Саудовская Аравия. К такому заключению пришли эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Наиболее безопасные для путешественников города – испанские Мадрид, Барселона и Севилья и мексиканский Канкун, регионы – канадская провинция Онтарио, заповедник Панта-Сур и полуостров Юкатан в Мексике. 

Эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям вместе со специалистами в области здравоохранения разработали специальный протокол «Безопасные путешествия». Метку о соответствии ему присваивают городам и странам, которые приняли новые требования для обеспечения безопасности туристов во время пандемии COVID-19.

Протоколы предназначаются для авиакомпаний, аэропортов, вокзалов, ресторанов, отелей и иных учреждений из туристической отрасли. Документы предусматривают новые правила дезинфекции помещений, дистанцирования отдыхающих и использование бесконтактных технологий.

ФОТО: pixabay.com 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году среди самых безопасных туристических направлений – Португалия, Канада, Болгария, Турция, Маврикий, Ямайка, Мексика и Саудовская Аравия. К такому...
 
Новости дня
Новости разные
 
До 14 июля будет закрыт один из выходов со станции метро «Партизанская»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика