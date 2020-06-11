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Водитель Mercedes насмерть сбил женщину на переходе в Логойском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Катастрофа в Логойском районе. Авария произошла в деревне Околово, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По данным ГАИ, 60-летний житель Гомельского района на автомобиле Mercedes с прицепом сбил 74-летнюю местную жительницу.
Известно, что женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. По одной из версий, водитель потерял концентрацию на несколько секунд и не заметил пешехода.
Женщина умерла от полученных травм.
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Новости Беларуси. Катастрофа в Логойском районе. Авария произошла в деревне Околово, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По данным ГАИ, 60-летний житель...
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