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В столичных маршрутках появилась возможность оплаты проезда по QR-коду. Посмотрели, как это работает
Источник материала: Tut.by
С сегодняшнего дня проезд в некоторых маршрутках № 1077 «Сухарево-6 — Комаровский рынок» пассажиры могут оплатить не только наличными деньгами, но и через смартфон. Для этого на гаджет надо установить приложение «Оплати», пополнить его баланс и с помощью QR-кода, размещенного в салоне авто, произвести оплату. Систему постепенно будут внедрять и на других маршрутах.
В Минске обкатывают пилотный проект по оплате проезда бесконтактным способом — через установленное на телефон приложение «Оплати». Это мобильный платежный сервис от «Белинвестбанка» и резидента Парка высоких технологий — компании LWO. Первые десять маршруток, проезд в которых можно оплатить при помощи QR-кода, № 1077 «Сухарево-6 — Комаровский рынок». Отличить их можно по специальной наклейке на кузове.
Кстати, столица в этом оказалась не первой — оплатить проезд через приложение с 6 февраля можно было в Борисове. После подтянулись все областные центры страны, а также Бобруйск, Барановичи, Пинск, Лида, Орша, Кобрин, Новополоцк. В ближайшее время этот список пополнят Молодечно, Слуцк, Жодино и Солигорск.
Как оплатить проезд бесконтактно
Если в электронном кошельке приложения нет денег или их недостаточно, оплата не произойдет, в «минус» система не пускает. После оплаты проезда деньги мгновенно поступают на счет перевозчика в «Белинвестбанке» или его электронный кошелек.
Зачем и кому это надо?
Разработчики отметили, что приложение «Оплати» — это финансовый помощник, который упрощает процесс оплаты не только проезда, но и совершения любых других платежей: от банковских до услуг торговли и сервиса. Так как услуга связана с финансами, то нужна идентификация клиента. Было решено, что лучший способ это сделать — привязать к приложению идентификационный номер паспорта. Сообщается, что приложение защищено от мошенников криптошифрованием.
Привязку номера из паспорта необходимо сделать один раз — на этапе регистрации. Чтобы это проходило спокойно, советуем заранее установить приложение, скачав его в App Store или Play Market.
— Плюсы есть не только для пассажиров. Водителям сейчас меньше надо будет отвлекаться на обилечивание пассажиров. И мне проще контролировать водителей, теперь они не смогут положить деньги в карман, — отметил положительные для себя моменты Александр Гиль, директор фирмы «Хутка-Драйв».
После обкатки сервиса на маршруте № 1077 разработчики предложат его другим перевозчикам столицы. Предполагается, что оплатить проезд бесконтактно вскоре можно будет на всех маршрутах.
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В столичных маршрутках появилась возможность оплаты проезда по QR-коду. Посмотрели, как это работает
Для этого на гаджет надо установить приложение приложение «Оплати», пополнить его баланс и с помощью QR-кода, размещенном в салоне авто, произвести оплату. Систему...
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