В столичных маршрутках появилась возможность оплаты проезда по QR-коду. Посмотрели, как это работает

Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня проезд в некоторых маршрутках № 1077 «Сухарево-6 — Комаровский рынок» пассажиры могут оплатить не только наличными деньгами, но и через смартфон. Для этого на гаджет надо установить приложение «Оплати», пополнить его баланс и с помощью QR-кода, размещенного в салоне авто, произвести оплату. Систему постепенно будут внедрять и на других маршрутах.



Если вы увидите на кузове транспорта наклейку «Оплати» — значит в нем можно оплатить проезд через одноименное приложение

В Минске обкатывают пилотный проект по оплате проезда бесконтактным способом — через установленное на телефон приложение «Оплати». Это мобильный платежный сервис от «Белинвестбанка» и резидента Парка высоких технологий — компании LWO. Первые десять маршруток, проезд в которых можно оплатить при помощи QR-кода, № 1077 «Сухарево-6 — Комаровский рынок». Отличить их можно по специальной наклейке на кузове.





Кстати, столица в этом оказалась не первой — оплатить проезд через приложение с 6 февраля можно было в Борисове. После подтянулись все областные центры страны, а также Бобруйск, Барановичи, Пинск, Лида, Орша, Кобрин, Новополоцк. В ближайшее время этот список пополнят Молодечно, Слуцк, Жодино и Солигорск.

Как оплатить проезд бесконтактно

Скачать приложение «Оплати».

Ввести в нем идентификационный номер из паспорта.

Пополнить деньгами электронный кошелек приложения — это можно сделать с карты любого банка без процентов и комиссий, через систему ЕРИП, в кассе любого кредитно-финансового учреждения. Еще один способ — запросить необходимую сумму у ваших родных или близких из списка контактов, у которых установлено приложение.

Внутри салона маршрутки развешаны QR-коды, их надо считать с помощью сканера приложения «Оплати». Это можно сделать, не вставая со своего места, так как распознавание происходит с расстояния до 2−2,5 метра.

После распознавания QR-кода приложение предложит ввести количество билетов для оплаты, высветится сумма для оплаты, после чего требуется нажать «Оплатить». После оплаты электронный чек сохранится в приложении.





Если в электронном кошельке приложения нет денег или их недостаточно, оплата не произойдет, в «минус» система не пускает. После оплаты проезда деньги мгновенно поступают на счет перевозчика в «Белинвестбанке» или его электронный кошелек.

Зачем и кому это надо?

Разработчики отметили, что приложение «Оплати» — это финансовый помощник, который упрощает процесс оплаты не только проезда, но и совершения любых других платежей: от банковских до услуг торговли и сервиса. Так как услуга связана с финансами, то нужна идентификация клиента. Было решено, что лучший способ это сделать — привязать к приложению идентификационный номер паспорта. Сообщается, что приложение защищено от мошенников криптошифрованием.



Водитель всегда может проверить. действительно ли конкретный пассажир оплатил проезд через QR-код

Привязку номера из паспорта необходимо сделать один раз — на этапе регистрации. Чтобы это проходило спокойно, советуем заранее установить приложение, скачав его в App Store или Play Market.

— Плюсы есть не только для пассажиров. Водителям сейчас меньше надо будет отвлекаться на обилечивание пассажиров. И мне проще контролировать водителей, теперь они не смогут положить деньги в карман, — отметил положительные для себя моменты Александр Гиль, директор фирмы «Хутка-Драйв».



Водитель маршрутки через приложение отслеживает, сколько пассажиров оплатили проезд онлайн

После обкатки сервиса на маршруте № 1077 разработчики предложат его другим перевозчикам столицы. Предполагается, что оплатить проезд бесконтактно вскоре можно будет на всех маршрутах.