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Названы 10 лучших спортсменов XXI века

11.06.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы 10 лучших спортсменов XXI века

Лучшим спортсменом века признан американец Майкл Фелпс – 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию. Об этом сообщает Marca.com.

На втором месте в рейтинге расположился восьмикратный победитель олимпиад по легкой атлетике Усейн Болт. В тройке сильнейших также оказался Роджер Федерер – теннисист из Швейцарии, на счету которого 20 побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

На четвертом месте – испанский теннисист Рафаэль Надаль, а на пятом –баскетболист Коби Брайант. 

Шестое место у гольфиста Тайгера Вудса, седьмое у футболиста Лионеля Месси, восьмую позицию занял автогонщик Льюис Хэмилтон, девятую – мотогонщик Валентино Росси. Десятку лучших спортсменов XXI замкнул футболист Криштиану Роналду.

Фото: Getty Images 

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Лучшим спортсменом века признан американец Майкл Фелпс – 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию. Об этом сообщает Marca.com. На втором месте в рейтинге...
 
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