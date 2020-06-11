|
Названы 10 лучших спортсменов XXI века
Источник материала: ОНТ
Лучшим спортсменом века признан американец Майкл Фелпс – 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию. Об этом сообщает
На втором месте в рейтинге расположился восьмикратный победитель олимпиад по легкой атлетике Усейн Болт. В тройке сильнейших также оказался Роджер Федерер – теннисист из Швейцарии, на счету которого 20 побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.
На четвертом месте – испанский теннисист Рафаэль Надаль, а на пятом –баскетболист Коби Брайант.
Шестое место у гольфиста Тайгера Вудса, седьмое у футболиста Лионеля Месси, восьмую позицию занял автогонщик Льюис Хэмилтон, девятую – мотогонщик Валентино Росси. Десятку лучших спортсменов XXI замкнул футболист Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшим спортсменом века признан американец Майкл Фелпс – 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию. Об этом сообщает Marca.com. На втором месте в рейтинге...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)