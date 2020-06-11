Екатерина Худинец возвращается в Жодино и открывает музыкальную школу

Екатерина Худинец — уроженка Жодино, выпускница жодинской гимназии и народной студии эстрадной песни «Серебряная трель» — известная в Беларуси и за рубежом джазовая певица на днях окончила венскую Академию джаза и возвращается в родной город, чтобы открыть собственную музыкальную школу.





рассказала корреспонденту EX-PRESS.BY: О том, сколько времени понадобилось, чтобы получить европейское образование, как сэкономить на учебе, оказаться в большом концертном туре со звездой мировой величины Наталией Орейро и какой будет ее собственная джазовая школа, Екатерина Худинецкорреспонденту EX-PRESS.BY:





— До переезда в Австрию я успела закончить колледж искусств, отучиться в Университете культуры, отработать распределение, и даже почти получить степень магистра искусств. Последнее пришлось отложить из-за формальностей с документами и поступлением за границу. Восемь лет — это не так уж много, чтобы реализовать свою большую цель.

«Хочу поступать в Университет Европы»

Когда я училась в колледже искусств, мы с одногруппниками обсуждали, кем они видят себя в будущем. И мой приятель с воодушевлением сообщил, что его главная цель – стать преподавателем Университета культуры. Я прекрасно помню своё недоумение: почему не преподавателем Сорбонны, например, а именно Белорусского университета культуры?





Оказалось, не так просто осознать реальность того, что в твоей жизни возможно практически всё, если ставить большие цели.





На втором курсе колледжа я пришла к маме и сказала, что хотела бы поступать не в Университет культуры после колледжа, а в Университет Европы. Мама воспитывала меня одна, так как мой папа, к сожалению, погиб, когда мне было 6 лет. Первая её реакция — сердитое недоумение на моё даже неуместное фантазирование, с упоминанием фраз «жить по средствам» и «откуда ты только это придумываешь».





А спустя время мамочка подошла ко мне со словами: «А почему бы и нет. Будем собирать». Я до сих пор помню, как она открылась для меня совершенно с новой, даже незнакомой стороны в тот момент. Моя мама дала одобрение на мои фантазии!





Когда на старших курсах колледжа мы начали выступать и получать за это деньги, появилась возможность делать первые дорогие покупки — айфон, красивую одежду, кому-то даже удалось купить шубу! Что покупала я? Я собирала. Было ли мне обидно ходить со старым телефоном, имея возможность купить новый? Ведь я знала, что моя мечта важнее.





Наш курс был на удивление талантлив. Очень многие ребята состоялись в профессии и жизни. Но каждый делает свой выбор. Для кого-то он в работе учителя музыки: поработал несколько часов в музыкальной школе, и домой к семье. Деньги маленькие, зато дома. Предположить, что музыкой можно заработать на жизнь и даже на учёбу в Европе — за гранью.

Дорогая жизнь и образование

Вена просто чудесная, но когда ты там житель, а не турист, вся эта красота имеет иной смысл. Очень высокие цены, как и высокий уровень жизни — не зря большое количество людей приезжают насладиться австрийским духом. Но признаюсь честно, Беларусь ничем не хуже. Лично для меня — лучше. Никогда не преследовала цели уехать из своей страны в поисках лучшей жизни.





Наше образование гораздо лучше и качественнее, но чего нам так не хватает — это слаженной системы в образовании с современными реалиями и технологиями. В Австрии всё неимоверно выверено и систематизировано, ориентировано на современные тенденции. Это очень впечатляет. Хотя общий уровень знаний, на мой взгляд, ниже нашего.





Моя специальность — «импровизация в джазовом вокале и её преподавание». Я дипломированный магистр педагогики. Поэтому в моём учебном плане было очень много предметов, связанных с педагогикой, дидактикой преподавания, концепций в педагогике и её преподавании, а также бизнес-менеджмент, музыкальный бизнес и селф-менеджмент, что очень мне помогло выстроить мою идею — джазовую школу.





И конечно, всё остальное время я занималась джазовой музыкой, очень много занятий, очень много музыки! И мне ещё приходилось работать, чтобы оплачивать мою очень дорогую учёбу!





Я училась в частной академии. В Австрии в целом очень дорогое образование, даже в государственных академиях семестр стоит от 750 евро. Моё образование в магистратуре частной академии обошлось 4,5 тысячи евро в семестр. Но мне повезло, я получила вскоре грант от академии и сэкономила очень много денег.





Я сказала повезло?! Не повезло, я его фактически зубами вырвала — своей настойчивостью, упорством и дополнительной научной деятельностью! Но это возможно, получилось у меня, значит, может получится и у других, таких же упорных «фантазёров», как и я.

Как получить грант на учебу

С радостью поделюсь своим опытом, как получить грант. Вот в Европе, как и в Америке, этим вообще не принято делиться. То есть, обучаясь на курсе, ты не знаешь, кто из твоих одногруппников тот самый счастливчик, выигравший свой счастливый «сколаршип» или грант. Почему выигравший? Потому что конкурс на грант просто огромный. Могу предположить, что каждый студент академии хоть однажды, но подавал свои документы на него. Еще и университет постоянно подогревает интерес у студентов, напоминая о такой возможности.





Первый раз я подала свои документы еще до начала первого семестра. В положении об участии в программе гранта не указано точно, что нужно сделать, чтобы его получить. Лишь общие слова: быть достаточно опытным музыкантом, талантливым в своём направлении, иметь большие планы и широкое видение и так далее. В каждом университете это пояснение может варьироваться, но, в целом, примерно так.





Также рекомендовано прикрепить все документы и материалы, которые могут показать, а главное, доказать комиссии, что ты именно тот, кто заслуживает этот гранд. Никакого личного общения не происходит.





И здесь мы видим еще один важный педагогический момент, которому нас, в Беларуси, не учат. Это межличностная коммуникация, в данном случае письменная. Тебе нужно найти человека, который принимает документы и письма, чтобы быть уверенным, что они точно дошли. Контролировать каждый шаг, с той стороны — ведь переписка онлайн очень коварна: твоё письмо может попасть в спам, может не открыться документ, аудио, видео.





Это всё нюансы, которые влияют на твой успех. Тебе нужно грамотно составить мотивационное письмо, где в довольно краткой форме подробно описать за что и почему комиссия должна обратить внимание именно на тебя.





Это титанический труд — описать заслуги в краткой форме, замечу я. Если заслуг много — читать их все подробно ни у кого не будет времени, ведь таких, как ты, очень много.





Это был мой первый раз подачи. Десятки дипломов с конкурсов и джазовых фестивалей, ссылки на многочисленные концерты, аудио записи и участие в творческих проектах. Мне казалось, я, как минимум «белорусская Бейонсе», судя по моему описанию. Моё письмо проигнорировали, точнее, написали — не в это раз.





Ну что же, раз не в этот раз и не за мои прошлые заслуги, надо сделать что-то новое, решила я. За время зимних каникул я сделала аранжировки джазовых стандартов с использованием современных приспособлений для голоса, особенно распространёнными в Европе — «лупер стейшн». В этот раз я сама себя очень порадовала, но комиссию почему-то нет. Мне даже не ответили.





На третий раз, я написала письмо, в котором открыто выразила недовольство работой комиссии, неуважении к иностранным студентам, с упоминанием того, что если они не поняли, я приехала из маленькой, но гордой страны, хоть о ней мало кто и знает. Но моим главным аргументом был сравнительный анализ Австрии и Беларуси, с особым вниманием на белорусскую и австрийскую музыку, общие характеристики, исторические предпосылки и факторы, сформировавшие меня, как музыканта, приехавшего из Беларуси и того, что я, обучаясь в Австрии, смогла узнать о культуре другой страны.





До этого скорее по ошибке, чем целенаправленно, я записалась на ансамбль, который специализировался на традиционной австрийской музыкальной форме песни — «Винерлид». Когда я первый раз зашла в кабинет и увидела преподавателя с аккордеоном, второго преподавателя с гитарой, как у Мулявина, с двумя грифами и еще десять человек с самыми разными инструментами, у меня опустилось сердце от мысли, что мои четыре тысячи евро в джазовой академии пошли «на это».





Я постаралась не паниковать и остаться до конца занятия, а после поняла, что это одно из самых вдохновляющих, творческих занятий, которые у меня только были за всю мою студенческую и музыкальную жизнь. Самое главное, что я открыла для себя, это то, как можно любить свою традицию, фольклор и благодаря качественным музыкальным знаниям, которые джазовая музыка стимулирует, интерпретировать это материал очень понятным и даже современным языком.





Нет, меня не заставили петь йодли или учить австрийский диалект. Меня вежливо попросили открыть для них мою народную белорусскую песню. Так в моём репертуаре появился целый цикл аранжировок нежных и распевных, таких родных, понятных только нам, белорусских песен.





Это было точное попадание в сердце комиссии. Как оказалось, академия очень развивает и финансирует научные исследования, связанные с их традиционной культурой. Я этого не знала, и не узнала бы, если бы не попробовала. Поэтому, мой последний совет — узнать, какие области в исследованиях наиболее актуальны для университета в данный момент. Скорее всего, эту информацию вы не узнаете в деканате, или в учебной части. Это требует специального подхода.





Кстати, поступить на бюджет в магистратуру в Беларуси тоже очень непросто, у меня вышло со второй попытки. И добавлю о стоимости образования. Обратите внимание на государственную поддержку учреждений образования в разных странах. К примеру, в Германии есть возможность учиться бесплатно, а на платной основе это примерно до 500 евро в семестр, в Польше — похожая ситуация, насколько мне известно. Год нашей магистратуры стоит столько же!

Тур с Наталией Орейро и возвращение в Жодино

Весной прошлого года меня пригласили поехать в концертный тур с Наталией Орейро, в качестве бек-вокалистки. Такой колоссальный опыт получился — столько нового и в тоже время сложный концертный график с бесконечными перелётами.





Попасть на работу к артисту такой величины непросто, но и не могу сказать, что невозможно. В этом играют роль многие факторы: профессиональная активность, опыт как певца и музыканта, сотрудничество с разными музыкантами, внешний вид тоже!





Я собрала всё своё профессиональное концертное резюме, к тому же, у меня есть сайт, на котором собрана подробная информация обо мне, как об артисте на английском и русском языке, я активно развиваю свои социальные сети, выкладываю видео и фото с концертов, фестивалей, репетиций, также YouTube-канал.





Конечно, всё это требует много времени, но, как видите, это того стоит. Поэтому, когда мне предложили отправить своё резюме, это не составила труда. А дальше большой процесс, начиная от региональных менеджеров тура, затем, аргентинские менеджеры и на финальном этапе, сама Наталия отсматривала команду музыкантов. И меня выбрали.





Тур длился около месяца, за это время было 17 концертов в городах России, Армении, Молдовы и Беларуси. Устала очень. Разные часовые пояса, перелёты и ночные переезды, а на следующий день — концерт. Ещё и мало спали, но атмосфера и организация — невероятные! У меня был опыт концертного тура по Беларуси и России, но это ни с чем не сравнится. Мы иногда заезжали в отель, только чтобы оставить вещи, принять душ, собраться к концерту и выезжали на площадку.





Со стороны зрителей видна одна сторона — само шоу, но со стороны музыкантов —это ещё саунд-чек два раза в день (с артисткой и без), чтобы не допустить никаких промахов с аппаратурой во время концерта.





Всегда хотела сделать что-то важное и полезное в моей Беларуси. Открыть свою школу. Первую джазовую музыкальную школу. И повысить уровень музыкального образования и даже образованности в целом. Убеждена, что эти вещи взаимосвязаны.





Я бы ввела даже обязательное музыкальное образование для всех детей. Если хочешь изменить «систему», самое лучшее и правильное решение — это работа с детьми. Они — наше будущее. Не всегда только от родителей зависит воспитание и становление ребёнка. Не всегда направить ребёнка в силах только маме или папе. Если рядом есть друг, единомышленник и учитель в одном лице, эта задача реализуется значительно успешнее.









Многие мне говорят, что это никому здесь не нужно. Вообще, решать, что нужно, а что нет — это очень неправильный путь. Никогда не знаешь, что тебе пригодиться в жизни. И если есть возможность накопить или освоить какие-то новые знания, развиваться в разных направлениях — это нужно делать! Моё обучение в австрийской академии мне это ещё раз доказало.





Возвращаюсь в Жодино на этой неделе, а к организации школы приступлю на следующей. Что касается моей сольной карьеры — это все необходимо переосмыслить. Тем более, сейчас, на мой взгляд, пока не лучшее время для массовых мероприятий. Но у меня будет большой концерт 19 июля, приуроченный к выпускному экзамену в Академии музыки. Правда, это будут, скорее, съемки для своих, на открытой площадке. Но школа — это сейчас главное.





фото предоставлены героиней



