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На двоих – пятеро детей. Белоруски вышли замуж за братьев, а те уехали из страны и не платят алименты
Источник материала: СТВ
У Татьяны и Ирины Юдчиц фамилия одна не потому, что они сестры по крови, а потому что они вышли замуж за двух братьев. На двоих – пятеро детей и 28 лет брака. Ситуация с исчезновением бывшего супруга в России им известна не понаслышке. Рассказываем в проекте СТВ
Ирина Юдчиц:
Татьяна Юдчиц:
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На двоих – пятеро детей. Белоруски вышли замуж за братьев, а те уехали из страны и не платят алименты
У Татьяны и Ирины Юдчиц фамилия одна не потому, что они сестры по крови, а потому что они вышли замуж за двух братьев. На двоих – пятеро детей и 28 лет брака. Ситуация с...
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