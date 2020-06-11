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Две огромные атмосферные ячейки проходят с двух сторон от Бреста (может и пронесёт)
11.06.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Даже не знаем, что тут сказать, но похоже, серьёзные неприятности опять обходят нас стороной. А вот области не позавидуешь, и полякам.
Однако, будьте бдительны - всё может измениться в любой момент.
Эти штуки не несут ничего хорошего - только град, ливни, ветер и подобные "прелести".
А Бресту опять, вероятно, повезло, как и вчера, посмотрим на всё со стороны.
А вот так это выглядит на фото.
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Даже не знаем, что тут сказать, но похоже, серьёзные неприятности опять обходят нас стороной. А вот области не позавидуешь, и полякам. Однако, будьте бдительны -...
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