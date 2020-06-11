Две огромные атмосферные ячейки проходят с двух сторон от Бреста (может и пронесёт)

Источник материала: Виртуальный Брест

Даже не знаем, что тут сказать, но похоже, серьёзные неприятности опять обходят нас стороной. А вот области не позавидуешь, и полякам.





Однако, будьте бдительны - всё может измениться в любой момент.





Эти штуки не несут ничего хорошего - только град, ливни, ветер и подобные "прелести".





А Бресту опять, вероятно, повезло, как и вчера, посмотрим на всё со стороны.





А вот так это выглядит на фото.