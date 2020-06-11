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Новости экономики за 11.06.2020

11.06.2020 19:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько гречихи посеяли в 2020 году, как изменились цены за последний месяц весны и какой новый способ оформления электронных билетов предлагает железная дорога? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГРЕЧИХОЙ В 2020 ГОДУ ЗАСЕЯЛИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПЛОЩАДЕЙ

Посевные площади гречневой крупы в текущем году увеличены вдвое. Предполагается, что это позволит произвести 30 тысяч тонн гречихи, из которой после переработки получится 20 тысяч тонн крупы, что является полной, стопроцентной потребностью нашего государства.

Новости экономики за 11.06.2020

Кстати, в Минсельхозпроде рассказали, что в 2020 году производство крупяных изделий уже выросло на четверть. Больше выпускают и гречневой крупы, и овсяных хлопьев, и муки. Промежуточные итоги подтверждают, что страна будет обеспечена продуктами в полном объеме и со значительным приростом как в производстве сырья, так и в переработке.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Сколько гречихи посеяли в 2020 году, как изменились цены за последний месяц весны и какой новый способ оформления электронных билетов предлагает...
 
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