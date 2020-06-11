Новости экономики за 11.06.2020

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько гречихи посеяли в 2020 году, как изменились цены за последний месяц весны и какой новый способ оформления электронных билетов предлагает железная дорога? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГРЕЧИХОЙ В 2020 ГОДУ ЗАСЕЯЛИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПЛОЩАДЕЙ

Посевные площади гречневой крупы в текущем году увеличены вдвое. Предполагается, что это позволит произвести 30 тысяч тонн гречихи, из которой после переработки получится 20 тысяч тонн крупы, что является полной, стопроцентной потребностью нашего государства.





Кстати, в Минсельхозпроде рассказали, что в 2020 году производство крупяных изделий уже выросло на четверть. Больше выпускают и гречневой крупы, и овсяных хлопьев, и муки. Промежуточные итоги подтверждают, что страна будет обеспечена продуктами в полном объеме и со значительным приростом как в производстве сырья, так и в переработке.

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