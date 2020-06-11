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В Испании возобновляется футбольный чемпионат страны

11.06.2020 18:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании возобновляется футбольный чемпионат страны

В Испании возобновляется футбольный чемпионат страны. 

Первый матч пройдёт уже сегодня. «Севилья» примет «Реал Бетис». Игры турнира будут проходить при пустых трибунах, однако испанские СМИ сообщают, что позже на стадионы могут допускать до 30 процентов зрителей. После 27 туров в Ла Лиге лидирует «Барселона», на два очка отстаёт мадридский «Реал». До завершения чемпионата командам предстоит сыграть ещё по 11 матчей.

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В Испании возобновляется футбольный чемпионат страны.  Первый матч пройдёт уже сегодня. «Севилья» примет «Реал Бетис». Игры турнира будут проходить при пустых...
 
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