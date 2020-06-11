Источник материала: ОНТ

В Испании возобновляется футбольный чемпионат страны.

Первый матч пройдёт уже сегодня. «Севилья» примет «Реал Бетис». Игры турнира будут проходить при пустых трибунах, однако испанские СМИ сообщают, что позже на стадионы могут допускать до 30 процентов зрителей. После 27 туров в Ла Лиге лидирует «Барселона», на два очка отстаёт мадридский «Реал». До завершения чемпионата командам предстоит сыграть ещё по 11 матчей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram