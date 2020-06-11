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В мае в Беларуси была небольшая дефляция. Что стало дешевле?

11.06.2020 19:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наметившийся с начала 2020 года рост цен в последний месяц весны основательно притормозил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае по сравнению с апрелем зафиксирована хоть и небольшая, всего 0,1 %, но дефляция. На большинство товаров цена за месяц практически не изменилась. Чуть дороже стали промтовары, немного дешевле услуги.

Продукты питания и безалкогольные напитки потеряли в стоимости почти 0,8 %. Здесь фрукты стали дороже на 5 %, овощи дешевле на 13 %. Заметнее всего прибавили в цене яблоки, картофель и бананы, в то же время помидоры подешевели на 27 %, чеснок на 25 %, а свежие огурцы на 11 %.

Больше новостей экономики за 11 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Наметившийся с начала 2020 года рост цен в последний месяц весны основательно притормозил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мае по...
 
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