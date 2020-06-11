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На предприятии в Гродненском районе пострадали 6 человек из-за обрушения здания

11.06.2020 18:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На предприятии в Гродненском районе пострадали 6 человек из-за обрушения здания

На территории электроподстанции в агрогородке Гожа Гродненского района произошло частичное разрушение пристройки синхронного компенсатора. Инцидент произошел около 14:05. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram.

В результате происшествия пострадали 6 человек, которые работали в подвальном помещении. Мужчины получили ожоги различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

На месте продолжают работать специалисты. Обстоятельства происшествия уточняются. 

Фото: Гродненского областного управления МЧС 

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На территории электроподстанции в агрогородке Гожа Гродненского района произошло частичное разрушение пристройки синхронного компенсатора. Инцидент произошел...
 
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