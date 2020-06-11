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На предприятии в Гродненском районе пострадали 6 человек из-за обрушения здания
Источник материала: ОНТ
На территории электроподстанции в агрогородке Гожа Гродненского района произошло частичное разрушение пристройки синхронного компенсатора. Инцидент произошел около 14:05. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram.
В результате происшествия пострадали 6 человек, которые работали в подвальном помещении. Мужчины получили ожоги различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
На месте продолжают работать специалисты. Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Гродненского областного управления МЧС
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На территории электроподстанции в агрогородке Гожа Гродненского района произошло частичное разрушение пристройки синхронного компенсатора. Инцидент произошел...
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