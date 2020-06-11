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Купить билеты в театр или прогуляться по мистическим местам. Что ещё подскажет удобное приложение «Минск»?

11.06.2020 19:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Удобный путеводитель по столице. Информационно-туристский центр «Минск» запустит мобильное приложение, которое поможет узнать о городе еще больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Так, в мобильном помощнике можно будет найти информацию о музеях и культурных мероприятиях, купить билеты в театр и даже забронировать номер в гостинице. Также в приложении появятся аудиогиды и элементы дополненной реальности.

Купить билеты в театр или прогуляться по мистическим местам. Что ещё подскажет удобное приложение «Минск»?

Для удобства перемещения сделают привязку к геолокации. Продумают и интересные маршруты. К примеру, можно будет самостоятельно посетить мистические объекты Минска или погрузиться в тайны Верхнего города.

Купить билеты в театр или прогуляться по мистическим местам. Что ещё подскажет удобное приложение «Минск»?

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Мы обратились в Парк высоких технологий, оказать нам содействие, и получили много откликов от резидентов. Работа по поводу того, чтобы создать информационно-туристский пункт в холле Минской городской ратуши. В дальнейшем на основании этого мы хотим разработать еще несколько мобильных приложений по пешеходным маршрутам города. Возможно, сюда добавятся и экологические тропы с подробным описанием и экскурсией.

Купить билеты в театр или прогуляться по мистическим местам. Что ещё подскажет удобное приложение «Минск»?

Сейчас разработчики обновляют сайт инфортурцентра, чтобы сделать его более удобным и информативным. А после приступят к разработке самого приложения. Открыть для себя столицу по-новому можно будет уже к концу 2020 года.

Люди в материале: Алексей Русакевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Удобный путеводитель по столице. Информационно-туристский центр «Минск» запустит мобильное приложение, которое поможет узнать о городе...
 
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