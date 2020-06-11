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Видеофакт: Игрок команды "Крумкачы" попал в Книгу рекордов Гиннеса

11.06.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игрок минской футбольной  попал в Книгу рекордов Гиннеса


За секунду до попадания / Скриншот с видео ФК "Крумкачы"
 
При этом Змитер Жданок не сделал ничего невероятного. Просто попал в нее и все! Шутливое видео подготовила пресс-служба клуба.

"Крумкачы" — команда первой лиги белорусского футбольного чемпионата.
 
 
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Игрок минской футбольной  попал в Книгу рекордов Гиннеса
 
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