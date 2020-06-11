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Видеофакт: Игрок команды "Крумкачы" попал в Книгу рекордов Гиннеса
Источник материала: Партизан
Игрок минской футбольной попал в Книгу рекордов Гиннеса
За секунду до попадания / Скриншот с видео ФК "Крумкачы"
При этом Змитер Жданок не сделал ничего невероятного. Просто попал в нее и все! Шутливое видео подготовила пресс-служба клуба.
"Крумкачы" — команда первой лиги белорусского футбольного чемпионата.
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Игрок минской футбольной попал в Книгу рекордов Гиннеса
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