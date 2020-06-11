



За секунду до попадания / Скриншот с видео ФК "Крумкачы"

При этом Змитер Жданок не сделал ничего невероятного. Просто попал в нее и все! Шутливое видео подготовила пресс-служба клуба.





"Крумкачы" — команда первой лиги белорусского футбольного чемпионата.