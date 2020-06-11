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«Нафтан» принял первую партию американской нефти

11.06.2020 19:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Нафтан» принимает американскую нефть. Первый состав, который ночью 9 июня отправился из порта Клайпеды, прибыл в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для перевозки всего объема (77 тысяч тонн) будут сформированы 22 таких состава. В течение 10 дней ежесуточно в Беларусь будут отправлять по 120 цистерн или приблизительно по 7 000 тонн. Судно с американской нефтью стало 12-й танкерной поставкой для нашей страны от альтернативных поставщиков. Общий объем полученного таким образом сырья уже превысил миллион тонн.

Больше новостей экономики за 11 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. «Нафтан» принимает американскую нефть. Первый состав, который ночью 9 июня отправился из порта Клайпеды, прибыл в Беларусь, сообщили в программе...
 
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