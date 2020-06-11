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«Нафтан» принял первую партию американской нефти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Нафтан» принимает американскую нефть. Первый состав, который ночью 9 июня отправился из порта Клайпеды, прибыл в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для перевозки всего объема (77 тысяч тонн) будут сформированы 22 таких состава. В течение 10 дней ежесуточно в Беларусь будут отправлять по 120 цистерн или приблизительно по 7 000 тонн. Судно с американской нефтью стало 12-й танкерной поставкой для нашей страны от альтернативных поставщиков. Общий объем полученного таким образом сырья уже превысил миллион тонн.
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Новости Беларуси. «Нафтан» принимает американскую нефть. Первый состав, который ночью 9 июня отправился из порта Клайпеды, прибыл в Беларусь, сообщили в программе...
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