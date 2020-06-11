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Рейтинг видимости от AMDG: изменение выдачи в Яндексе и оживление во время пандемии

11.06.2020 18:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Рейтинг видимости от AMDG: изменение выдачи в «Яндексе» и оживление во время пандемии

Во-первых, «Яндекс» экспериментировал с выдачей, что сильно повлияло на участников некоторых тематических групп. Во-вторых, после апрельского затишья оживились потребители и сам бизнес, вследствие чего вырос спрос и количество запросов в поисковиках.

Красным отмечены сильные изменения в органике.

Финансово-аналитические порталы

«Инфобанк» потерял 7% видимости и вынужден спуститься с 4-й на 5-ю строку. Портал Bankibel.by занял его место, прибавив 4% в рейтинге.

При этом занимавший в апреле 8-ю строку Moneys.by выбывает из ТОП-10, а его место занимает Bankchart.by.


Банки

Беларусбанк уже не первый год занимает первую строку рейтинга: с майским показателем видимости в 67,91% он лидирует с большим отрывом от остальных.

В мае прибавили в видимости Приорбанк (+3%), Белгазпромбанк (+3%) и МТБанк (+2%), что позволило сохранить прежние позиции. Идея Банк за счет роста на 4% переместился с 5-й на 4-ю строку, обогнав Белагропромбанк.

БелВЭБ спустился с 7-го на 10-е место, где поменялся местами с БПС-Сбербанком.

Автомобили

Автомобильный ТОП претерпевает внутренние изменения в рейтинге: лидеры теряют позиции.

Autoby.by и autokatalog.by существенно потеряли в видимости и опустились с 3-го и 4-го места на 6-е и 5-е соответственно. Их места заняли Ab.onliner.by и Auto.kufar.by.

Изменения происходят и во второй пятерке: несмотря на снижение видимости с 16,37% до 13,20%, сайт Avtomechta.by переместился с 8-го на 7-е место. Причина тому – большое падение рейтинга видимости у Domkrat.by (на 6%).

Недвижимость

Как и в банковской категории, в рейтинге недвижимости топ-участники сохранили свои позиции, несмотря на серьезные изменения. Так, в апреле снизился спрос на покупку и аренду недвижимости, рынок коммерческой недвижимости замер. Но уже в мае обозначился рост, что позволило лидерам рейтинга Domovita.by и Realt.by укрепить позиции и повысить видимость по самым частотным запросам, к примеру, «купить квартиру».

В апреле нынешний участник ТОП-10 Pro-n.by уступил 10-е место новичку рейтинга Resta.by, но в мае вернул свои позиции.

Электроника

Сайт Imarket.by прибавил в видимости и переместился с 8-й на 6-ю строку, обогнав интернет-магазины МТС и «Связной».

Mobistor потерял 2,48% (с 10% до 7,52%), но сумел сохранить прежнюю позицию.

AMD.by впервые с октября 2019 года оказался в ТОП-10, оставив позади бывших участников таблицы Nsv.by и Ttn.by.

Мобильные телефоны

У первой пятерки лидеров – 21vek.by, 5element.by, Mobistore.by, A1.by, Shop.mts.by – заметна просадка видимости в сравнении с апрельскими показателями, однако большинству участников удалось сохранить ранее занимаемые позиции. Единственная перестановка – снижение видимости Mobistore.by на 7,5% позволило «5 элементу» занять 2-е место.

У второй половины десятки отмечается интересная конкурентная борьба. Так, несмотря на рост видимости у Sila.by с 15,38% до 16,20%, сайт спускается с 7-го на 8-е место из-за прироста Xistore.by на 2%.

Бытовая техника

Тройка лидеров неизменна – 21vek.by, 5element.by и Sila.by. По ним отмечается незначительная динамика в рамках +/-1%

24shop.by и Hobot.by, которые делили между собой 6-ю и 7-ю строку рейтинга, поменялись местами.

AMD.by восстановился и вернул свое место в рейтинге не только в электронике, но и в бытовой технике после снижения в марте – теперь сайт успешно занимает 10-ю строку среди лидеров, оставив за собой Gefest.by.

Сантехника

Тройка лидеров осталась прежней. Santehlux.by вернулся к мартовским показателям после снижения в апреле: +12% и 2-я строка рейтинга.

Bydom переместился с 6-го на 7-е место со значительными потерями в видимости (-6%). Его место занимает Kranik.by с приростом 3,96%.

Постоянный участник рейтинга сантехники Grandsanteh.by вновь возвращается в десятку после временной просадки в апреле. Santehnica-ru.by выпала из ТОПа, переместившись с 10-й на 41-ю позицию.

Садовая техника

Аvtovelomoto.by опустился с 3-го места в апреле на 5-е в мае, потеряв 3,4% видимости. Его место в тройке занял Agrox.by (прирост – 4%).

В рейтинге впервые появился новый участник – Belfermer.by, который уверенно занимает 9-е место с показателем в 6,61%, вытеснив Vamaxtrade.by из ТОП-10.


Туризм

В категории «Туризм» наблюдается сильная волатильность показателей. Так, прежние лидеры «АлатанТур» (2-е место в апреле) и «Белтуризм» (3-е место в апреле) в мае спустились на 5-е и 8-е место соответственно, потеряв более 15% видимости.

«ТезТур» набрал обороты и уверенно занял 2-ю строчку. По примеру коллег сайт компании «Ростинг» поднялся с 9-й на 4-ю строку рейтинга.

Мебель

Май для мебельных сайтов принес много изменений.

Сайты Pinskdrev.by, Aksamit.by, Mersi.by выпали из ТОП-10, занимая теперь 11-е, 12-е и 14-е места. В десятку зато попал Superstore.by, восстановивший свои мартовские позиции, а также новички Divan.by и Coupe.by.

Примечательно, что Coupe.by продвигается только по ключевым словам, связанным со шкафами-купе (одни из самых частотных). Сможет ли этот сайт уверенно конкурировать с интернет-магазинами с множеством товарных групп, узнаем в июньском рейтинге.

Об исследовании

Видимость сайта ― это метрика, отражающая долю показов, которую получил ресурс в поисковой выдаче по конкретной тематике. На данный момент анализ этого показателя ― наиболее оптимальный способ отслеживания результатов продвижения.

Более подробно ознакомиться с методологией исследований, а также со статистикой видимости сайтов за другие месяцы можно здесь.

*партнерский материал, AMDG

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​Рейтинг видимости от AMDG: изменение выдачи в «Яндексе» и оживление во время пандемииВо-первых, «Яндекс» экспериментировал с выдачей, что сильно повлияло на...
 
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