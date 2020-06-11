Бабарико о задержании и обысках у друзей: Это стало для меня наибольшим шоком

Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико в интервью TUT.BY рассказал, что сегодня с обыском пришли не только к бывшим и действующим сотрудникам Белгазпромбанка, но и к его друзьям. Друзья пока не выходили на связь: их увезли на «беседу» 10 часов назад, их статус — опрашиваемые.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— И я, конечно же, за них очень беспокоюсь. Я все-таки считаю, что впрямую им обвинения не могут вообще быть предъявлены, потому что тот род занятий, которым они занимались, никак не связан с предпринимательской деятельностью. Я знаю, что обыски у них закончились ничем, кроме изъятия компьютеров, и после обысков их просто забрали на «беседу». И это и пугает меня больше всего, и расстраивает. Мои друзья, часть из них уже пенсионеры, часть из них не занимаются собственным бизнесом, они не предприниматели, они просто наемные люди, и когда на них обрушилась эта неожиданная история, и их, как я понимаю, проблема только в том, что они меня знают… Ну я еще могу предположить, что общие знакомые, у меня есть знакомые в банке, друзья по жизни и эти истории могут пересекаться. И только за это они могут быть подвергнуты обыскам, беседам и 10 часов их нет — вот это меня очень пугает, — сказал Бабарико.

Претендент в президенты уже обратился к адвокатам, чтобы помочь своим друзьям. Но так как их статус не обвиняемые, а опрашиваемые, то даже адвоката к ним не допускают.

— У нас можно 10 часов мурыжить, грубо говоря, и у тебя даже нет статуса, чтобы пригласить адвоката, и такой разговор может длиться 8−10 часов, — сказал Бабарико.

Экс-банкир также добавил, что он сразу понимал, какие риски будут его преследовать. И даже предупреждал об этом сотрудников штаба. Но он не ожидал, что какие-то действия будут обращены против его друзей.

— Это и стало для меня наибольшим шоком. Наверное, в этом и цель, может быть, одна из целей этих действий: вызвать чувство вины за абсолютно непричастных людей. Цель достигнута? Мне очень нужно поговорить с друзьями, я абсолютно в них уверен, и, несмотря на то что нет с ними контакта, они ведут себя абсолютно достойно, иначе они не были бы моими друзьями. Поэтому чувства вины у меня нет, и я уверен, что ни один из них не упрекнет меня ни взглядом, ни словом, — сказал Бабарико.

Напомним, утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР . Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико. Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.