ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бабарико о задержании и обысках у друзей: Это стало для меня наибольшим шоком

11.06.2020 19:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико в интервью TUT.BY рассказал, что сегодня с обыском пришли не только к бывшим и действующим сотрудникам Белгазпромбанка, но и к его друзьям. Друзья пока не выходили на связь: их увезли на «беседу» 10 часов назад, их статус — опрашиваемые.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— И я, конечно же, за них очень беспокоюсь. Я все-таки считаю, что впрямую им обвинения не могут вообще быть предъявлены, потому что тот род занятий, которым они занимались, никак не связан с предпринимательской деятельностью. Я знаю, что обыски у них закончились ничем, кроме изъятия компьютеров, и после обысков их просто забрали на «беседу». И это и пугает меня больше всего, и расстраивает. Мои друзья, часть из них уже пенсионеры, часть из них не занимаются собственным бизнесом, они не предприниматели, они просто наемные люди, и когда на них обрушилась эта неожиданная история, и их, как я понимаю, проблема только в том, что они меня знают… Ну я еще могу предположить, что общие знакомые, у меня есть знакомые в банке, друзья по жизни и эти истории могут пересекаться. И только за это они могут быть подвергнуты обыскам, беседам и 10 часов их нет — вот это меня очень пугает, — сказал Бабарико.

Претендент в президенты уже обратился к адвокатам, чтобы помочь своим друзьям. Но так как их статус не обвиняемые, а опрашиваемые, то даже адвоката к ним не допускают.

— У нас можно 10 часов мурыжить, грубо говоря, и у тебя даже нет статуса, чтобы пригласить адвоката, и такой разговор может длиться 8−10 часов, — сказал Бабарико.

Экс-банкир также добавил, что он сразу понимал, какие риски будут его преследовать. И даже предупреждал об этом сотрудников штаба. Но он не ожидал, что какие-то действия будут обращены против его друзей.

— Это и стало для меня наибольшим шоком. Наверное, в этом и цель, может быть, одна из целей этих действий: вызвать чувство вины за абсолютно непричастных людей. Цель достигнута? Мне очень нужно поговорить с друзьями, я абсолютно в них уверен, и, несмотря на то что нет с ними контакта, они ведут себя абсолютно достойно, иначе они не были бы моими друзьями. Поэтому чувства вины у меня нет, и я уверен, что ни один из них не упрекнет меня ни взглядом, ни словом, — сказал Бабарико.

Напомним, утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико. Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы 10 лучших спортсменов XXI века
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика