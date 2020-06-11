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Министры и известные врачи безвозмездно сдадут кровь во время акции в Минске

11.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Министры и известные врачи безвозмездно сдадут кровь во время акции в Минске

 Министры и известные врачи безвозмездно сдадут кровь во время акции, которая пройдет 12 июня в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Минске, сообщили БЕЛТА в центре.

Пожертвовать свою кровь ради спасения чужих жизней планируют министр здравоохранения Владимир Караник, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, глава офиса ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко и другие.

Участие в акции примут и партнеры РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сотрудники и волонтеры Белорусского общества Красного Креста. Сделать вклад в развитие донорского движения и спасение чьих-то жизней смогут и те, кто ранее зарегистрировался в специальной онлайн-форме на сайте центра.

Акция «Безопасная кровь спасает жизни» приурочена ко Всемирному дню донора крови, который ежегодно отмечают 14 июня.

В РНПЦ также сообщили, что 12 июня завершится марафон «Донорство крови имеет значение!», который стартовал 24 сентября 2019 года в учреждениях высшего и среднего специального образования и стал частью республиканского социального проекта по пропаганде и развитию безвозмездного донорства крови среди молодежи «У Беларуси — добрае сэрца!».

В 2016 году, до внедрения социального проекта, в стране было 22196 безвозмездных донаций крови. В 2017-м, когда он начал свою работу, стало 47096. По итогам 2018-го — 53691, а в 2019-м их количество увеличилось до 68325.

Всего в Беларуси около 100 тыс. доноров крови и ее компонентов. При этом число доноров постоянно растет: за последние четыре года их количество увеличилось на 15%.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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 Министры и известные врачи безвозмездно сдадут кровь во время акции, которая пройдет 12 июня в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Минске, сообщили...
 
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