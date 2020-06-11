13 июня в Минске пройдет закрытый кубок по дрэг-рейсингу. Трансляцию заездов можно будет смотреть online

Источник материала: Tut.by

В условиях, когда весь мир переживает пандемию COVID-19, основным акцентом всех массовых мероприятий является безопасность, поэтому многие виды спорта на время прекратили свое существование. Автоспорт также «встал на тормоза», но выход есть. Компания WestMotors проведет кубок по дрэг-рейсингу в online-режиме.





13 июня на полигоне «Липки» пройдет «Закрытый кубок WestMotors» по гонкам на 402 метра. Любой желающий может стать участником и побороться за призовой фонд мероприятия — 3600 рублей. Стартовый взнос для участников — 100 рублей. Для всех желающих, не участвующих в кубке, будет возможность замерить время прохождения заезда на 402 метра. Зарегистрировать свой автомобиль можно здесь .

В целях безопасности кубок пройдет в закрытом формате, с ограничением по количеству участников и без зрителей. Для тех, кто хочет следить за событиями на трэке, будет проходить online-трансляция финальных заездов и церемонии награждения победителей.

Красивые, а главное, быстрые автомобили будут бороться в 8 классах. Все подготовленные автомобили попадают в категорию Unlim, для остальных же будет несколько классов: FWD, RWD, AWD, SUV, ATMO, DIESEL и ELECTRO. На участие в гонках уже заявлены такие авто, как McLaren 600Lt, Porsche 9ff, Chevrolet Сamaro SS, Dodge Challenger SRT, Tesla Model S Р100D, Mercedes-Benz C63 AMG, Ford Mustang (800 л.с.), BMW M5, Mitsubishi Lancer Evo и др.

Кубок проходит при поддержке команды организаторов 402by, которые провели более 100 соревнований по дрэг-рэйсингу различного масштаба.

Смотреть online-трансляцию можно будет на YouTube-канале , а также все ссылки на видео будут доступны в социальных сетях компании.