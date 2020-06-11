ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

13 июня в Минске пройдет закрытый кубок по дрэг-рейсингу. Трансляцию заездов можно будет смотреть online

11.06.2020 19:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В условиях, когда весь мир переживает пандемию COVID-19, основным акцентом всех массовых мероприятий является безопасность, поэтому многие виды спорта на время прекратили свое существование. Автоспорт также «встал на тормоза», но выход есть. Компания WestMotors проведет кубок по дрэг-рейсингу в online-режиме.


13 июня на полигоне «Липки» пройдет «Закрытый кубок WestMotors» по гонкам на 402 метра. Любой желающий может стать участником и побороться за призовой фонд мероприятия — 3600 рублей. Стартовый взнос для участников — 100 рублей. Для всех желающих, не участвующих в кубке, будет возможность замерить время прохождения заезда на 402 метра. Зарегистрировать свой автомобиль можно здесь.

В целях безопасности кубок пройдет в закрытом формате, с ограничением по количеству участников и без зрителей. Для тех, кто хочет следить за событиями на трэке, будет проходить online-трансляция финальных заездов и церемонии награждения победителей.

Красивые, а главное, быстрые автомобили будут бороться в 8 классах. Все подготовленные автомобили попадают в категорию Unlim, для остальных же будет несколько классов: FWD, RWD, AWD, SUV, ATMO, DIESEL и ELECTRO. На участие в гонках уже заявлены такие авто, как McLaren 600Lt, Porsche 9ff, Chevrolet Сamaro SS, Dodge Challenger SRT, Tesla Model S Р100D, Mercedes-Benz C63 AMG, Ford Mustang (800 л.с.), BMW M5, Mitsubishi Lancer Evo и др.

Кубок проходит при поддержке команды организаторов 402by, которые провели более 100 соревнований по дрэг-рэйсингу различного масштаба.

Смотреть online-трансляцию можно будет на YouTube-канале, а также все ссылки на видео будут доступны в социальных сетях компании.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания WestMotor проведет в Беларуси первый закрытый кубок по дрэг-рейсингу, в котором может принять участие любой желающий. В целях безопасности гонки будут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Директор «Кентавра» — о прошедших обысках: «Изъяли документы, два ноутбука, два телефона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика