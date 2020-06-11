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Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Социальная поддержка тех, кто в этом нуждается; медицина; безопасность; отношения со стратегическими партнерами – по сути, главные векторы белорусской внутренней и внешней политики – 11 июня нашли отражение в целой серии встреч и переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Педагоги, врачи, работники социальной сферы и культуры смогут получить арендные квартиры в первую очередь. Александр Лукашенко потребовал увеличить темпы строительства такого жилья. Сегодня главе государства представили проект правительственного постановления. Такой подход не только улучшит условия жизни людей, но и поможет решить проблему с закреплением кадров в небольших городах. Новации Александр Лукашенко поддержал.
Врачи, педагоги, работники культуры и спорта – все те, кто трудится на благо страны в бюджетной сфере, получили право первыми претендовать на арендные квадратные метры. Условия всего два: контракт по месту работы не менее чем на пять лет и подтверждение – в этом специалисте работодатель действительно заинтересован.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бюджетников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, по всей стране порядка 49 тысяч. Почти 5 000 из них готовы пойти в арендное жилье. Наиболее остро вопрос стоит в Минском и Гомельском регионах. За 2020 год планируется построить около 1 000 арендных «квадратов». В ближайшие пять лет – сократить очередь как минимум вполовину. Резервы есть.
Строить быстро, качественно и недорого в стране уже научились.
Общежития для врачей в поселке Лесковка в Минском районе – хороший пример. Квартирный вопрос смогли решить сразу для 348 семей медработников.
Александр Лукашенко:
Арендное жилье – отличная возможность помочь молодым специалистам встать на ноги. Позволить себе купить квартиру сразу после вуза могут единицы, а платить крупные суммы за съемное жилье – не по карману.
Ксения Касканова, старший преподаватель кафедры возрастной и педагогической психологии ГРГУ им. Янки Купалы:
Ксения Касканова живет в арендной квартире в новостройке уже пять лет. Получила ее сразу, как поступила в магистратуру и пришла работать в университет. Девушка иногородняя, в студенческие годы снимала жилье, поэтому не понаслышке знает цену частному квадратному метру.
Ксения Касканова:
Такой подход уже дает свои плоды. За последние пять лет молодые медики после отработки распределения все чаще остаются на первом рабочем месте. Показатель – почти 85 %. Как показала практика, жилье – это то, что привязывает человека к работе и месту, где он живет.
Александр Лукашенко:
Арендное жилье – тренд, который активно развивается во всем мире. И оно действительно пользуется спросом у белорусов: сегодня заселено 92 % от всего арендного фонда.
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Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно
Новости Беларуси. Социальная поддержка тех, кто в этом нуждается; медицина; безопасность; отношения со стратегическими партнерами – по сути, главные векторы...
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