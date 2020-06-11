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Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

11.06.2020 20:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Социальная поддержка тех, кто в этом нуждается; медицина; безопасность; отношения со стратегическими партнерами – по сути, главные векторы белорусской внутренней и внешней политики – 11 июня нашли отражение в целой серии встреч и переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Педагоги, врачи, работники социальной сферы и культуры смогут получить арендные квартиры в первую очередь. Александр Лукашенко потребовал увеличить темпы строительства такого жилья. Сегодня главе государства представили проект правительственного постановления. Такой подход не только улучшит условия жизни людей, но и поможет решить проблему с закреплением кадров в небольших городах. Новации Александр Лукашенко поддержал.

Все детали в репортаже Юлии Бешановой.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Врачи, педагоги, работники культуры и спорта – все те, кто трудится на благо страны в бюджетной сфере, получили право первыми претендовать на арендные квадратные метры. Условия всего два: контракт по месту работы не менее чем на пять лет и подтверждение – в этом специалисте работодатель действительно заинтересован.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, однозначно. Задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно. Речь пойдет о том, чтобы врачи, учителя – я не скрываю, это основные наши «штыки», на них держится не только профессиональная работа, но мы их часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям. Но, как только мероприятие закончится, мы ровно если не совсем, то во многом забываем про этих людей. И вот, на злобу, инфекция, которая бродит у нас, вирус. Мы все говорим врачам «спасибо, спасибо», но врач, может, борется с этим вирусом в очаге красном и думает: «Мне бы побыстрее жилье какое-нибудь». И так далее.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Бюджетников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, по всей стране порядка 49 тысяч. Почти 5 000 из них готовы пойти в арендное жилье. Наиболее остро вопрос стоит в Минском и Гомельском регионах. За 2020 год планируется построить около 1 000 арендных «квадратов». В ближайшие пять лет – сократить очередь как минимум вполовину. Резервы есть.

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Строить быстро, качественно и недорого в стране уже научились.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Общежития для врачей в поселке Лесковка в Минском районе – хороший пример. Квартирный вопрос смогли решить сразу для 348 семей медработников.

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Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Александр Лукашенко:  
Есть недорогие, незатратные проекты, которые мы можем реализовать. Ну, неокупаемые они будут, но все-таки за арендное жилье люди платят немало. Поэтому я бы не сказал, что это уже такой страшно убыточный проект. Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья. И желательно, чтобы оно было в приоритете, арендное жилье, особенно для небогатых наших врачей, учителей, культурных работников (или работников сферы культуры).

Арендное жилье – отличная возможность помочь молодым специалистам встать на ноги. Позволить себе купить квартиру сразу после вуза могут единицы, а платить крупные суммы за съемное жилье – не по карману.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Ксения Касканова, старший преподаватель кафедры возрастной и педагогической психологии ГРГУ им. Янки Купалы:
Вот это моя арендная однокомнатная квартира, которой мы очень рады.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Ксения Касканова живет в арендной квартире в новостройке уже пять лет. Получила ее сразу, как поступила в магистратуру и пришла работать в университет. Девушка иногородняя, в студенческие годы снимала жилье, поэтому не понаслышке знает цену частному квадратному метру.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Ксения Касканова:
Средняя оплата жилья за месяц, только коммунальные услуги и аренда, в общем расчете по квитанции – условно, там может быть арендная плата около 13-15 рублей, варьируется, сейчас там повышаются тарифы, и, может, там рублей 50, в зависимости от того, сколько я использую воды в течение месяца. То есть это хорошая экономия. Это позволяет откладывать деньги на какие-то другие нужды.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Такой подход уже дает свои плоды. За последние пять лет молодые медики после отработки распределения все чаще остаются на первом рабочем месте. Показатель – почти 85 %. Как показала практика, жилье – это то, что привязывает человека к работе и месту, где он живет.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Александр Лукашенко:
Очень важно, чтобы мы обратили внимание на регионы. Тогда и текучесть кадров уменьшится, тогда и люди не будут за границу уезжать заработать. Эффект должен быть один: люди должны работать, они должны закрепляться по месту этого жительства. Жить и работать в своей стране. И работать эффективно.

Александр Лукашенко: задача – развитие регионов, а развитие регионов без работников социальной сферы невозможно

Арендное жилье – тренд, который активно развивается во всем мире. И оно действительно пользуется спросом у белорусов: сегодня заселено 92 % от всего арендного фонда.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Петришенко, Ксения Касканова, Юлия Бешанова

 
 
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Новости Беларуси. Социальная поддержка тех, кто в этом нуждается; медицина; безопасность; отношения со стратегическими партнерами – по сути, главные векторы...
 
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