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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Си Цзиньпином

11.06.2020 20:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Си Цзиньпином

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, а также вопросы взаимодействия в условиях пандемии.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Си Цзиньпин

 
 
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Новости Беларуси. 11 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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