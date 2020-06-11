|
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Си Цзиньпином
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, а также вопросы взаимодействия в условиях пандемии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 11 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)