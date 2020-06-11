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Бабарико: Первый вопрос сына после моего решения баллотироваться был: ты все свои грехи знаешь?

11.06.2020 19:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико в интервью TUT.BY рассказал, что уверен: он не совершал ничего преступного и реальных претензий в уголовной плоскости к нему быть не может.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Когда я объявил сыну о своем намерении, первый вопрос Эдуарда был: ты все свои грехи знаешь? — рассказал Бабарико, отметив, что задал сыну аналогичный вопрос и услышав ответ о том, что препятствий вступать в кампанию нет.

Экс-банкир признал, что не исключает, что эти грехи можно придумать.

— Но наше законодательство не предусматривает придумывание грехов. И те, кто сейчас нарушит закон, должны понимать, что после 9 августа, если сменится власть, она предъявит обвинение тем, кто нарушал закон. Уголовные преступления — это те преступления, которые должны быть наказаны.

Бабарико также рассказал о том, что за свой первый месяц в политике у него лишь однажды были мысли о том, зачем ввязался в кампанию.

— Было, в день принятия окончательного решения, 10 мая. Обычно, когда ложусь спать с правильным решением — мне легко. А тут нет. Я утром сделал свои дела, покатался на велосипеде, поплавал в речке… И подумал: так мне не хочется это терять. А потом подумал, что ты теряешь только комфорт в шаге от очень судьбоносных событий. Я принял решение и больше не жалел.

Претендент на президентский пост рассказал, что сегодняшние события вызвали встречный энтузиазм у тех, кто хочет оставить подписи за него. Уже было собрано под 350−400 тысяч подписей, было время на верификацию по процедуре даже жестче чем ЦИК, рассказал Бабарико. Но сегодня, после претензий ДФР, начался новый всплеск.

— Но группа верификации уже согласилась работать в четвертую смену, они готовы обработать любое количество, — заявил он.

Виктор Бабарико заявил, что уверен, что его зарегистрируют в качестве кандидата.

— По формальным признакам нас должны зарегистрировать. Неформально нам не откажут. Даже если меня закрыть, процедура регистрации не поменяете. Если такую группу не зарегистрирую, то легитимизация выборов перед самим народом окажется под очень большим вопросом — мы покажем всем, что власть настолько слаба, и эти рейтинги про 3% верны и они даже на ковер бороться не вышли. Сбить на подлете, это признать, что у нее нет электорального большинства.

Бабарико отметил, что абсолютно непредсказуемо, что будет делать электоральное большинство, если его мнение проигнорируют.

— Ответа нет. Это черный лебедь. Уже 500 тысяч подписались за альтернативных кандидатов. Обратите внимание: мы предполагаем настроения народа, власть — знает. И если не допускают тех, кто собрал больше 100 тысяч, это сигнал.

 
 
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Виктор Бабарико заявил, что уверен, что его зарегистрируют в качестве кандидата.
 
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