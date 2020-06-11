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Скабелка стал лучшим хоккейным тренером сезона в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Лучшим хоккейным тренером Беларуси в третий раз за пять лет назван Андрей Скабелка, сообщает
Голосование традиционно проводилось среди спортивных журналистов Беларуси. Также учитывались результата опроса «Прессбола» среди болельщиков.
Андрей Скабелка руководил астанинским «Барысом» и сборной Казахстана. Со следующего сезона он будет руководить ярославским «Локомотивом».
Второе место в опросе занял тренер «Юности» Александр Макрицкий, а третье поделили Владимир Крикунов и Александр Андриевский.
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Лучшим хоккейным тренером Беларуси в третий раз за пять лет назван Андрей Скабелка, сообщает «Прессбол».
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