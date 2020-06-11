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Скабелка стал лучшим хоккейным тренером сезона в Беларуси

11.06.2020 20:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лучшим хоккейным тренером Беларуси в третий раз за пять лет назван Андрей Скабелка, сообщает «Прессбол».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Голосование традиционно проводилось среди спортивных журналистов Беларуси. Также учитывались результата опроса «Прессбола» среди болельщиков.

Андрей Скабелка руководил астанинским «Барысом» и сборной Казахстана. Со следующего сезона он будет руководить ярославским «Локомотивом».

Второе место в опросе занял тренер «Юности» Александр Макрицкий, а третье поделили Владимир Крикунов и Александр Андриевский.

 
 
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Лучшим хоккейным тренером Беларуси в третий раз за пять лет назван Андрей Скабелка, сообщает «Прессбол».
 
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