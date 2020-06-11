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Трагедия: в Солигорске на «Беларуськалии» погиб 21-летний рабочий
Источник материала: Партизан
Несчастный случай произошел вечером 10 июня на одной из шахт предприятия «Беларуськалий» в Солигорске. Во время работы погиб 21-летний парень.
Фото носит иллюстративный характер
По предварительной версии, молодой рабочий получил смертельную травму при движении самоходного вагона.
Об этом
– Происшествие случилось около 19:00, – рассказывает Илья Босько. – По факту гибели человека проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
По словам официального представителя СК, точную причину смерти парня определит судебно-медицинская экспертиза.
О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.
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Несчастный случай произошел вечером 10 июня на одной из шахт предприятия «Беларуськалий» в Солигорске. Во время работы погиб 21-летний парень.
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