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Трагедия: в Солигорске на «Беларуськалии» погиб 21-летний рабочий

11.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несчастный случай произошел вечером 10 июня на одной из шахт предприятия «Беларуськалий» в Солигорске. Во время работы погиб 21-летний парень.


Фото носит иллюстративный характер

По предварительной версии, молодой рабочий получил смертельную травму при движении самоходного вагона.

Об этом рассказал корреспонденту МЛЫН.BY официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь Илья Босько.

– Происшествие случилось около 19:00, – рассказывает Илья Босько. – По факту гибели человека проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

По словам официального представителя СК, точную причину смерти парня определит судебно-медицинская экспертиза.

О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.
 
 
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Несчастный случай произошел вечером 10 июня на одной из шахт предприятия «Беларуськалий» в Солигорске. Во время работы погиб 21-летний парень.
 
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