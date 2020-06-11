Кладбище Северное с высоты птичьего полёта

Источник материала: Виртуальный Брест

Жизнь продолжается, даже когда она заканчивается. И в прямом, и в переносном смысле. На кладбище Северном проводятся захоронения в настоящее время. С высоты можно оценить, насколько занята уже отведённая площадь.























