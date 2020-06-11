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Кладбище Северное с высоты птичьего полёта
11.06.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жизнь продолжается, даже когда она заканчивается. И в прямом, и в переносном смысле. На кладбище Северном проводятся захоронения в настоящее время. С высоты можно оценить, насколько занята уже отведённая площадь.
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Жизнь продолжается, даже когда она заканчивается. И в прямом, и в переносном смысле. На кладбище Северном проводятся захоронения в настоящее время. С высоты можно...
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