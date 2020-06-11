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Кладбище Северное с высоты птичьего полёта

11.06.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жизнь продолжается, даже когда она заканчивается. И в прямом, и в переносном смысле. На кладбище Северном проводятся захоронения в настоящее время. С высоты можно оценить, насколько занята уже отведённая площадь.

Кладбище Северное с высоты птичьего полёта

Кладбище Северное с высоты птичьего полёта

Кладбище Северное с высоты птичьего полёта

Кладбище Северное с высоты птичьего полёта

Кладбище Северное с высоты птичьего полёта

Кладбище Северное с высоты птичьего полёта

 
 
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  Жизнь продолжается, даже когда она заканчивается. И в прямом, и в переносном смысле. На кладбище Северном проводятся захоронения в настоящее время. С высоты можно...
 
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