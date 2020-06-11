ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правозащитники требуют прекратить давление и запугивание участвующих в избирательной кампании людей

11.06.2020 20:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Избирательная кампания в стране проходит в атмосфере страха и запугивания. В таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов. Об этом говорится в заявлении правозащитного сообщества Беларуси, опубликованном на spring96.org. Приводим его полностью.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Белорусские правозащитники отмечают, что начавшиеся в мае репрессий против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, несмотря на соответствующие призывы национального правозащитного сообщества, международных организаций и экспертов ООН, продолжаются.

«Избирательная кампания впервые в истории независимой Беларуси с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания, идут задержания и аресты активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты и простых избирателей, участвующих в мирных пикетах по сбору подписей. Продолжается политически мотивированное уголовное преследование Сергея Тихановского, который собирался выдвинуться кандидатом в президенты, и ряда других граждан по делу, в котором власти прибегли к откровенной провокации.

Утром 11 июня стало известно о том, что Светлана Тихановская, которая выдвигается кандидатом в президенты, попросила членов своей инициативной группы не проводить пикеты по сбору подписей в ближайшие несколько дней из-за опасения продолжения репрессий в отношении сборщиков подписей.

В этот же день начались обыски в головном офисе „Белгазпромбанка“, главой которого в течение 20 лет был выдвигающийся кандидатом в президенты Виктор Бабарико. Мы рассматриваем данные действия как давление на одного из претендентов на должность президента.

В таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов. Напоминаем, что в соответствии с Копенгагенским документом ОБСЕ, Республика Беларусь, как государство-участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявила, что воля народа, выражаемая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности любого правительства, и обязалась уважать право своих граждан принимать участие в управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых ими свободно в ходе честного избирательного процесса.

Мы призываем власти Беларуси:

обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-правовых документах в сфере прав человека, в том числе права на свободу выражения мнения, права на мирные собрания, права быть избранным на свободных выборах, права не подвергаться произвольным задержаниям, и прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании.»

Документ подписали лишенный регистрации Правозащитный центр «Весна», «Белорусский Хельсинкский комитет», «Правовая инициатива», «Белорусский документационный центр», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правозащитники отмечают, что начавшиеся в мае репрессий против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, несмотря на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три необычных рецепта салатов, которые получатся у каждого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика