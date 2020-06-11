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Правозащитники требуют прекратить давление и запугивание участвующих в избирательной кампании людей
Источник материала: Tut.by
Избирательная кампания в стране проходит в атмосфере страха и запугивания. В таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов. Об этом говорится в заявлении правозащитного сообщества Беларуси, опубликованном на
Белорусские правозащитники отмечают, что начавшиеся в мае репрессий против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, несмотря на соответствующие призывы национального правозащитного сообщества, международных организаций и экспертов ООН, продолжаются.
«Избирательная кампания впервые в истории независимой Беларуси с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания, идут задержания и аресты активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты и простых избирателей, участвующих в мирных пикетах по сбору подписей. Продолжается политически мотивированное уголовное преследование Сергея Тихановского, который собирался выдвинуться кандидатом в президенты, и ряда других граждан по делу, в котором власти прибегли к откровенной провокации.
Утром 11 июня стало известно о том, что Светлана Тихановская, которая выдвигается кандидатом в президенты, попросила членов своей инициативной группы
В этот же день начались
В таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов. Напоминаем, что в соответствии с
Мы призываем власти Беларуси:
обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном
Документ подписали лишенный регистрации Правозащитный центр «Весна», «Белорусский Хельсинкский комитет», «Правовая инициатива», «Белорусский документационный центр», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.
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Белорусские правозащитники отмечают, что начавшиеся в мае репрессий против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, несмотря на...
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