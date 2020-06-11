Правозащитники требуют прекратить давление и запугивание участвующих в избирательной кампании людей

Источник материала: Tut.by

Избирательная кампания в стране проходит в атмосфере страха и запугивания. В таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов. Об этом говорится в заявлении правозащитного сообщества Беларуси, опубликованном на spring96.org. Приводим его полностью.



Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Белорусские правозащитники отмечают, что начавшиеся в мае репрессий против активистов, организаций гражданского общества и простых граждан, несмотря на соответствующие призывы национального правозащитного сообщества, международных организаций и экспертов ООН, продолжаются.

«Избирательная кампания впервые в истории независимой Беларуси с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания, идут задержания и аресты активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты и простых избирателей, участвующих в мирных пикетах по сбору подписей. Продолжается политически мотивированное уголовное преследование Сергея Тихановского, который собирался выдвинуться кандидатом в президенты, и ряда других граждан по делу, в котором власти прибегли к откровенной провокации.

Утром 11 июня стало известно о том, что Светлана Тихановская, которая выдвигается кандидатом в президенты, попросила членов своей инициативной группы не проводить пикеты по сбору подписей в ближайшие несколько дней из-за опасения продолжения репрессий в отношении сборщиков подписей.

В этот же день начались обыски в головном офисе „Белгазпромбанка“, главой которого в течение 20 лет был выдвигающийся кандидатом в президенты Виктор Бабарико. Мы рассматриваем данные действия как давление на одного из претендентов на должность президента.

В таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов. Напоминаем, что в соответствии с Копенгагенским документом ОБСЕ , Республика Беларусь, как государство-участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявила, что воля народа, выражаемая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности любого правительства, и обязалась уважать право своих граждан принимать участие в управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых ими свободно в ходе честного избирательного процесса.

Мы призываем власти Беларуси:

обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-правовых документах в сфере прав человека, в том числе права на свободу выражения мнения, права на мирные собрания, права быть избранным на свободных выборах, права не подвергаться произвольным задержаниям, и прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании.»

Документ подписали лишенный регистрации Правозащитный центр «Весна», «Белорусский Хельсинкский комитет», «Правовая инициатива», «Белорусский документационный центр», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.