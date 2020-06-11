Большой фонтан на Набережной не работает. Есть версия про красную пену на водной глади Мухавца

Источник материала: Виртуальный Брест

Читатели сообщают - не работает фонтан на Набережной. Тот, который новый. Не работает уже давно, по крайней мере неделю точно (об этом нам рассказали те, кто работает недалеко, в надежде на посетителей, которые приходят, не видят фонтана, и уходят).





Да ещё и эта красная жижа... Оказалось, что ниже по течению реки работает земснаряд, и он поднял со дна какую-то гадость, перемешав с водой. Скорее всего - просто осадочные отложения руды, ведь тут раньше был порт. Красноватый оттенок как раз характерен для подобного типа загрязнений. Сколько там ещё этой гадости на дне, трудно представить. Благо, что при небольшом движении воды всё это идёт не в сторону города. Хотя погодите... Сейчас шлюзы закрыты, они не позволяют течению всё уносить в направлении крепости, и пена идёт к Набережной.

Про версию с рудой это мы не придумали, это так ответили в милиции нашему читателю, он звонил туда ещё вчера, чтобы предупредить об экологической катастрофе (как ему показалось). Его успокоили - ничего страшного не произошло.





А между тем, на малом фонтане у пристани - просто аншлаг и детской счастье. Вот уж где угодили, так угодили населению.



















