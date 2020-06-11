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Как пережить жару? Советы специалиста
Источник материала: ОНТ
Похоже, природа отдает долги за холодный май. Неделя в Беларуси выдалась аномально теплой. Жарко будет до выходных.
Столбик термометра днём поднимается до +34°C. Словом, рекорд поставлен! Такие отметки в эти дни фиксировали лишь в конце 1990-х. В 26 районах введены запреты на посещение лесов. Осторожными рекомендуют быть жителям каменных джунглей. Чтобы не заработать тепловой удар, рекомендуют соблюдать простые правила.
Оранжевый уровень опасности из-за жары сохранится в стране и завтра. Что касается всего сезона, по предварительному прогнозу, лето будет теплее обычного. И осадков будет меньше.
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Похоже, природа отдает долги за холодный май. Неделя в Беларуси выдалась аномально теплой. Жарко будет до выходных. Столбик термометра днём поднимается до +34°C....
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