Как пережить жару? Советы специалиста

Источник материала: ОНТ

Похоже, природа отдает долги за холодный май. Неделя в Беларуси выдалась аномально теплой. Жарко будет до выходных.

Столбик термометра днём поднимается до +34°C. Словом, рекорд поставлен! Такие отметки в эти дни фиксировали лишь в конце 1990-х. В 26 районах введены запреты на посещение лесов. Осторожными рекомендуют быть жителям каменных джунглей. Чтобы не заработать тепловой удар, рекомендуют соблюдать простые правила.

Снежана Кавриго, заведующая Минским городским центром здоровья: «Идём по теневой части улицы, надеваем головной убор и без воды на улицу не выходим. Обращаем внимание на водный режим, на рацион, мы должны уменьшить количество калорий, вплоть до основного обмена, должны смотреть, какую одежду надеваем. Это должна быть хлопчатобумажная одежда, натуральная. Никакого шёлка и синтетики».

Оранжевый уровень опасности из-за жары сохранится в стране и завтра. Что касается всего сезона, по предварительному прогнозу, лето будет теплее обычного. И осадков будет меньше.

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