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Завуч одной из школ некрасиво повела себя с выпускницей. Мама не знает, что делать

11.06.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Здравствуйте, уважаемый новостной ресурс г.Бреста! Очень хочется поделиться с вами историей, произошедшей в одной из школ Бреста (номер есть в редакции).

Завуч одной из школ некрасиво повела себя с выпускницей. Мама не знает, что делать

фото - иллюстрация

В этот полный надежд день 11 июня 2020 года для выпускников, который на всю жизнь запоминается, и будет вспоминаться всю жизнь с особым трепетом. В день, когда школьник идёт получать аттестат, второй личный и настоящий документ в жизни после паспорта, вспоминая и прокручивая в голове все 9-ть школьных лет жизни, неудачи и достижений. Мы, летя с поезда, мыслями уже все в поступлении, старались успеть на торжественную часть, готовясь услышать, возможно, последние напутственные слова от преподавателей перед поступлением, поддержки, и набраться уверенности перед покорением следующих вершин.

И этот день нам запомнится слезами и позором.

Ребёнок пришёл в школу с последним выдохом, едва успев на начало. Завуч не пустила девочку на торжественную часть и получение альбома. Всё из-за отсутствия белого верха. Вместо него был чёрный. А ведь ребёнок не успевал из-за поездки на запись на подготовительные курсы для поступления в Минск.

Мало того, что завуч не пустила девочку, так ещё и публично оскорбила ребёнка. В том числе словами "ша@@ва", назвала "девочкой с низкой социальной ответственностью". И пожелала больше никогда её не видеть/

Ребёнок учился хорошо, от школы всегда участвовал в творческих проектах, имеет множество наград и дипломов. C учителями всегда были хорошие отношения.

Девочке 15 лет, и естественно, она не знала, как реагировать на такую ситуацию - убежала домой со слезами и аттестатом, который получила в коридоре школы вместе с неприятными словами от завуча.

Классный руководитель настаивает на беседе с завучем после подобного. Говорит, … "Надо успокоиться и смотреть вперед. У ребёнка теперь другая задача, и все у нее получится. Будете еще с улыбкой вспоминать эту историю. У великих творческих людей всегда есть в запасе такие истории."... Но осадок-то остался.

Вот я и решила поделиться с вами этой историей. Какие воспоминания останутся у ребёнка на всю жизнь? Как успокоить разрывающееся на части материнское сердце? А что делать? А вдруг ребёнок не поступит? И как быть? Ведь завуч - одно из главных лиц школы. Взрослый человек. Педагог и психолог по образованию, не нашла другого выхода из ситуации, не уточнила причину сложившейся ситуации и не отправила ребёнка переодеться (хотя бы).

Может вы посоветуете - что делать с этой проблемой? Понимаю, что не смогу ничем доказать всё это, поэтому не вижу смысла куда-то обращаться. Бежать из школы - это очевидно, но может быть что-то ещё можно сделать?

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Здравствуйте, уважаемый новостной ресурс г.Бреста! Очень хочется поделиться с вами историей, произошедшей в одной из школ Бреста (номер есть в редакции). фото -...
 
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