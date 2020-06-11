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Кошка выпрыгивала из горящего дома и стала новым героем для мемов

11.06.2020 22:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка выпрыгивала из горящего дома и стала новым героем для мемов

Пользователь Реддита поделился в сети своей бедой и помимо поддержки получил порцию юмора, пишет twizz.ru.

Пока мужчина был на работе, а его жена с детьми на прогулке, в их доме случился пожар. Заскулила собака, чем привлекла внимание соседа, который бросился её спасать.

Distriived опубликовал фото спасителя собаки, но взгляд всех пользователей упал не на героя-соседа, а на кота на заднем плане, который выпрыгивал из дома. Фото набрало такую популярность, что стало отличным поводом для мемов.

«Планета стремительно погибает и два космонавта, улетевших отсюда и я, делающий вид, что всё хорошо»


DarkCrusader242 Хозяин кошки после происшествия написал о своей любимице, как только она нашлась: «Полиция нашла нашу кошку. У неё обожжены уши и усы. Поэтому я скорее повезу её к ветеринару».

После того, как комментаторы убедились, что никто на пожаре не пострадал и смеяться над фото не такое уж и кощунственно, их фантазию было уже не остановить!

«2020 и мои две оставшиеся мозговые клетки»


space0watch 

«Мои многочисленные обязанности и я»


DarkCrusader242 


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Пользователь Реддита поделился в сети своей бедой и помимо поддержки получил порцию юмора, пишет twizz.ru. Пока мужчина был на работе, а его жена с детьми на прогулке, в...
 
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