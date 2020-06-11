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Кошка выпрыгивала из горящего дома и стала новым героем для мемов
Источник материала: ОНТ
Пользователь Реддита поделился в сети своей бедой и помимо поддержки получил порцию юмора, пишет
Пока мужчина был на работе, а его жена с детьми на прогулке, в их доме случился пожар. Заскулила собака, чем привлекла внимание соседа, который бросился её спасать.
«Планета стремительно погибает и два космонавта, улетевших отсюда и я, делающий вид, что всё хорошо»
Хозяин кошки после происшествия написал о своей любимице, как только она нашлась: «Полиция нашла нашу кошку. У неё обожжены уши и усы. Поэтому я скорее повезу её к ветеринару».
После того, как комментаторы убедились, что никто на пожаре не пострадал и смеяться над фото не такое уж и кощунственно, их фантазию было уже не остановить!
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Пользователь Реддита поделился в сети своей бедой и помимо поддержки получил порцию юмора, пишет twizz.ru. Пока мужчина был на работе, а его жена с детьми на прогулке, в...
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