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ДФР Госконтроля: возбуждено уголовное дело в отношении представителей коммерческих структур и работников банковской системы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центральном офисе «Белгазпромбанка» сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве подозреваемых проходят как бывшие, так и действующие работники банка.
Речь идет о сложной серой схеме денежных махинаций. Возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) и части 2-й статьи 235 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере). Проводятся неотложные следственные действия.
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ДФР Госконтроля: возбуждено уголовное дело в отношении представителей коммерческих структур и работников банковской системы
Новости Беларуси. В центральном офисе «Белгазпромбанка» сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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