ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Страшное ДТП в Минском районе: трое погибших, женщина в 2 ребенка в больнице

12.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Три человека погибли, женщина и два ребенка были доставлены в больницу в результате ДТП в Минском районе, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.


Фото: МВД РБ 


Авария произошла в четверг 11 июля в 20:15 на 28-м километре дороги, соединяющей Минск и Мядель (Р-58).

"Водитель Mercedes на российских номерах, двигаясь из Минска в направлении Мяделя, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota", – сказали в МВД.

Там также отметили, что трое мужчин, которые ехали в Toyota (водитель и пассажиры) погибли на месте аварии.

Гражданин, который находился за рулем Mercedes, в ДТП не пострадал, но ехавших с ним супругу и двух детей (9 и 17 лет) доставили в больницу с травмами.

В настоящее время следователи, эксперты Госкомитета судебных экспертиз, а также сотрудники ГАИ работают на месте аварии. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три человека погибли, женщина и два ребенка были доставлены в больницу в результате ДТП в Минском районе, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Оршанском районе Hyundai вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика