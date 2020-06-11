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В Оршанском районе Hyundai вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель погиб при опрокидывании легковушки в Оршанском районе,
Авария произошла 11 июня, около 15.00, вблизи деревни Селище. Предварительно установлено, что 33-летний водитель Hyundai Matrix не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла 11 июня, около 15.00, вблизи деревни Селище.
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