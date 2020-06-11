В Оршанском районе Hyundai вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании легковушки в Оршанском районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 11 июня, около 15.00, вблизи деревни Селище. Предварительно установлено, что 33-летний водитель Hyundai Matrix не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.