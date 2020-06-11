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В Оршанском районе Hyundai вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб

12.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании легковушки в Оршанском районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 11 июня, около 15.00, вблизи деревни Селище. Предварительно установлено, что 33-летний водитель Hyundai Matrix не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Авария произошла 11 июня, около 15.00, вблизи деревни Селище.
 
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