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Sony представила PlayStation 5 и новые игры. Среди них - продолжение Spider-Man и Horizon

12.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Sony в онлайн-режиме озвучила подробности о грядущей игровой консоли следующего поколения — PlayStation 5. Компания продемонстрировала, какие игры выйдут на приставке, а также показала ее дизайн.


Что было известно заранее

Мероприятие первоначально планировали провести 4 июня, но из-за протестов в США его перенесли на неделю. Sony уже успела рассказать о технических характеристиках устройства, сделав особый упор на быстрый SSD-накопитель. Позже студия Epic Games даже продемонстрировала, как на PS5 могут выглядеть игры на примере движка Unreal Engine 5.

Известен дизайн и основные особенности нового контроллера под названием DualSense. Он будет двухцветным, а еще обзаведется улучшенной технологией тактильной отдачи. Например, у игрока получится ощутить сопротивление и отдау при стрельбе из лука. Кроме того, на PS5 выйдет запускать игры от нынешней PS4 — но, во всяком случае на старте, не все. Представители Sony заявляли, что к моменту выхода консоли на рынок будет готова около 100 таких проектов.

Как выглядит PlayStation 5

Sony раскрыла одну из главных «загадок» PS5, над которой пользователи соцсетей бились последние несколько месяцев — дизайн консоли.

В целом, она непохожа ни на один из концептов, ранее ходивших в Сети. Устройство доступно в двух версиях — с дисковым приводом и без него. Кроме того, вместе с самой приставкой в продажу поступит несколько аксессуаров — например, полноразмерные наушники, пульт дистанционного управления и зарядная станция.

Впрочем, независимо от версии, девайс выполнят в корпусе, окрашенном в два цвета — черный и белый. Прямо как показанный ранее геймпад DualSense. Важно: цену и точную дату старта продаж консоли пока не раскрыли. Известно лишь, что приобрести PS5 получится ближе к рождественскому сезону этого года. Слухи о переносе релиза на начало 2021 года не подтвердились.

Какие игры готовят для приставки

Sony показала целую россыпь игр для новой консоли на любой вкус — начиная от эксклюзивов, выпущенных внутренними студиями компании и предназначенных только для PS5, и заканчивая проектами от сторонних разработчиков. Все трейлеры опубликованы на YouTube-канале PlayStation.

Показывать каждый не будем, но отметим, что их больше двадцати. Важно, что не во все их них выйдет поиграть в момент релиза приставки в конце этого года — некоторые запланированы на 2021-й год. Ниже — трейлеры и фрагменты геймплея, на наш взгляд, самых интересных проектов, которые будут «продавать» консоль.

Spider-Man: Miles Morales

Как становится понятно из названия, играть придется не за Питера Паркера, а за Майлса Моралеса — темнокожего парня, получившего силы «человека-паука» в конце оригинальной игры. Spider-Man: Miles Morales выйдет в конце 2020 года и, скорее всего, войдет в стартовую линейку проектов для консоли.

Horizon: Forbidden West

Прямое продолжение одной из самых известных игр для PlayStation 4. Главная героиня — уже знакомая Элой. DTF пишет, что действие развернется на западном побережье бывшего США — в регионе, который многие считают слишком опасным. Элой столкнется с новыми гигантскими машинами, которых не было в оригинале, племенами людей и неизведанными локациями.

Точная дата релиза пока не раскрывается.

Resident Evil 8: Village

Продолжение седьмой части серии, главным героем которой станет Итан Уинтерс. Это игра от первого лица, действие в которой развернется в заснеженном замке. Игра выйдет в 2021 году на PS5, Xbox Series X и ПК.

Ремейк Demon’s Souls

Над проектом работают авторы ремейка Shadow of the Colossus. DTF уточняет, что оригинальная Demon’s Souls вышла на PlayStation 3 еще в 2009 году и стала первой частью серии фэнтезийных экшен-RPG, которую продолжила трилогия Dark Souls. Впрочем, когда игра станет доступна, неизвестно.

Ниже — цены популярных у нас игровых приставок:

 
 
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