Звук из FIFA 20 и болельщики из Zoom. Как в Испании возобновили чемпионат по футболу

Источник материала: Tut.by

В Испании севильским дерби возобновился чемпионат по футболу. Первый за три месяца матч прошел без зрителей, но хозяева постарались сделать все, чтобы воссоздать атмосферу трибун.

Матч двух главных команд Андалусии — «Севильи» и «Бетиса» — считается самым жарким дерби Испании. Атмосфера до, во время и после матча накалена до такой степени, что в дело часто вмешивается полиция.

Раньше фанаты собирались задолго до встречи, чтобы встретить автобусы команд.

Понятно, что сейчас такое было невозможно. Автобусына стадион на фоне редких хлопков.

Зато с минимизацией потерь от пустых трибун в Ла Лиге справились блестяще. Конечно, подручными средствами воплотить атмосферу дерби невозможно.

Но, в отличие от немецкого чемпионата, испанцы поработали над визуальной и звуковой составляющей для телезрителей. Во-первых, разработчики FIFA 20 поделились с лигой интершумом, который они записывают для своей игры на всех крупных стадионах.

Пустые трибуны же закрыли обезличенными болельщиками в красно-белых цветах «Севильи». В паузах виртуальных фанатов заменяли на рекламу: призывы посетить Испанию в туристический сезон. Норвежские разработчики графики хорошо постарались, пусть это уже напоминало не последнюю FIFA, а версии игры 20-летней давности.