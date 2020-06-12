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Звук из FIFA 20 и болельщики из Zoom. Как в Испании возобновили чемпионат по футболу

12.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Испании севильским дерби возобновился чемпионат по футболу. Первый за три месяца матч прошел без зрителей, но хозяева постарались сделать все, чтобы воссоздать атмосферу трибун.


Reuters

Матч двух главных команд Андалусии — «Севильи» и «Бетиса» — считается самым жарким дерби Испании. Атмосфера до, во время и после матча накалена до такой степени, что в дело часто вмешивается полиция.

Раньше фанаты собирались задолго до встречи, чтобы встретить автобусы команд.

Понятно, что сейчас такое было невозможно. Автобусы спокойно приехали на стадион на фоне редких хлопков.

Зато с минимизацией потерь от пустых трибун в Ла Лиге справились блестяще. Конечно, подручными средствами воплотить атмосферу дерби невозможно.

Но, в отличие от немецкого чемпионата, испанцы поработали над визуальной и звуковой составляющей для телезрителей. Во-первых, разработчики FIFA 20 поделились с лигой интершумом, который они записывают для своей игры на всех крупных стадионах.

Пустые трибуны же закрыли обезличенными болельщиками в красно-белых цветах «Севильи». В паузах виртуальных фанатов заменяли на рекламу: призывы посетить Испанию в туристический сезон. Норвежские разработчики графики хорошо постарались, пусть это уже напоминало не последнюю FIFA, а версии игры 20-летней давности.

К слову, не обошлось и без настоящих болельщиков. Перед игрой несколько поклонников «Севильи» обратились к команде через Zoom на табло стадиона.

А вот сама игры ожиданий не оправдала. Уровень футбола соответствовал скорее первым спаррингам предсезонки, чем гвоздю тура чемпионата. Ожидаемо не обошлось и без множества мышечных повреждений. Пять замен были как раз кстати.

«Севилья» выиграла 2:0 и укрепила свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. «Бетис» же после очередного фиаско потерял все шансы на еврокубки. В этом сезоне амбициозная команда ближе к зоне вылета, чем к первой шестерке.

 
 
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В Испании севильским дерби возобновился чемпионат по футболу. Первый за три месяца матч прошел без зрителей, но хозяева постарались сделать все, чтобы воссоздать...
 
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