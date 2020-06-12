|
Кто достоин стать первой леди? Стилист разбирает имидж спутниц претендентов на пост президента
Источник материала: Tut.by
Кажется, впервые за историю суверенитета Беларуси нам выпал шанс обрести первую леди. Фэшн-редактор Екатерина Гордеева разбирает стиль кандидаток на это звание, рассказывает, чему можно у них поучиться, и подчеркивает, каких ошибок стоит избегать.
Вероника Цепкало
Жена экс-главы ПВТ Валерия Цепкало активно примеряет на себя образ первой леди. Она сопровождает мужа в рабочих поездках, дает интервью и делится планами о потенциальном статусе.
О Веронике Цепкало известно немного: в браке более 20 лет, воспитывает двоих сыновей, последние 10 лет работает в компании Microsoft руководителем по развитию в межрегиональном офисе (такая информация указана в ее профиле на Linkedin).
Валерий гордится успехами супруги, но «принципиальные моменты» предпочитает решать самостоятельно,
Говорить о стиле Вероники Цепкало сложно: его нет. Есть набор не связанных между собой вещей, украшенных странными колье.
Вероника
Чрезмерная самоуверенность привела к тому, что в первом же интервью в роли потенциальной первой леди мы видим неактуальный вымученный образ. Видно, что девушка старательно подбирала наряд для фотосессии: здесь и ремень известного бренда, и массивное колье, и джинсы-скинни с заниженной талией. Вся эта «троица» вышла из моды лет десять назад. Но даже тогда, в 2010-м, образ бы все равно смотрелся перегруженным.
О затраченных усилиях говорит тщательно нанесённый профессиональный макияж и неплохая укладка. Но даже они не смогли «вытянуть» остальные стилистические просчеты.
Совет:
У комплекта должны быть акцентные точки (то, что сразу привлекает внимание и подчеркивает ваши сильные стороны). Если вы только начинаете работать со стилем, оставьте один такой акцент: так вы точно «не заиграетесь» и не будете похожи на новогоднюю елку.
Мария Ходич
Дочь бизнесмена Андрея Ходича, участвовавшего в парламентских выборах — 2016 в роли управляющего делами союза «Отечество» (объединения активистов, выступающих за присоединение Беларуси к России), и супруга предпринимателя-коммуниста Сергея Черечня. В своем блоге девушка щедро делится с подписчиками фотографиями красивой жизни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)