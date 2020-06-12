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Кто достоин стать первой леди? Стилист разбирает имидж спутниц претендентов на пост президента

12.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, впервые за историю суверенитета Беларуси нам выпал шанс обрести первую леди. Фэшн-редактор Екатерина Гордеева разбирает стиль кандидаток на это звание, рассказывает, чему можно у них поучиться, и подчеркивает, каких ошибок стоит избегать.

Вероника Цепкало

Жена экс-главы ПВТ Валерия Цепкало активно примеряет на себя образ первой леди. Она сопровождает мужа в рабочих поездках, дает интервью и делится планами о потенциальном статусе.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О Веронике Цепкало известно немного: в браке более 20 лет, воспитывает двоих сыновей, последние 10 лет работает в компании Microsoft руководителем по развитию в межрегиональном офисе (такая информация указана в ее профиле на Linkedin).

Валерий гордится успехами супруги, но «принципиальные моменты» предпочитает решать самостоятельно, оставив Веронике выбор «что готовить вечером». Вероятно, роль хранительницы домашнего очага полностью устраивает девушку. В недавнем интервью TUT.BY Цепкало отметила, что «в первую очередь она мама двоих сыновей».

Говорить о стиле Вероники Цепкало сложно: его нет. Есть набор не связанных между собой вещей, украшенных странными колье.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вероника не пользуется услугами стилистов: «За советом ни к кому не обращалась, рассчитываю на свой собственный вкус». И, думаю, зря. Учитывая ее культурный бэкграунд и прекрасные внешние данные, даже начинающий специалист без труда бы сделал из госпожи Цепкало икону стиля.

Чрезмерная самоуверенность привела к тому, что в первом же интервью в роли потенциальной первой леди мы видим неактуальный вымученный образ. Видно, что девушка старательно подбирала наряд для фотосессии: здесь и ремень известного бренда, и массивное колье, и джинсы-скинни с заниженной талией. Вся эта «троица» вышла из моды лет десять назад. Но даже тогда, в 2010-м, образ бы все равно смотрелся перегруженным.

О затраченных усилиях говорит тщательно нанесённый профессиональный макияж и неплохая укладка. Но даже они не смогли «вытянуть» остальные стилистические просчеты.

Совет:

  • Если хотите произвести впечатление и показаться яркой, не стоит надевать на себя все и сразу;

У комплекта должны быть акцентные точки (то, что сразу привлекает внимание и подчеркивает ваши сильные стороны). Если вы только начинаете работать со стилем, оставьте один такой акцент: так вы точно «не заиграетесь» и не будете похожи на новогоднюю елку.

  • Иногда приходит пора попрощаться с любимыми вещами. Особенно если это ремень с огромными блестящими буквами.

Мария Ходич

Дочь бизнесмена Андрея Ходича, участвовавшего в парламентских выборах — 2016 в роли управляющего делами союза «Отечество» (объединения активистов, выступающих за присоединение Беларуси к России), и супруга предпринимателя-коммуниста Сергея Черечня. В своем блоге девушка щедро делится с подписчиками фотографиями красивой жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кажется, впервые за историю суверенитета Беларуси нам выпал шанс обрести первую леди. Фэшн-редактор Екатерина Гордеева разбирает стиль кандидаток на это звание,...
 
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