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ЕБРР поддержит кредитами заводы VMG Group в Беларуси

12.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредиты двум предприятиям литовской VMG Group в Беларуси. Это следует из информации, размещенной 10 июня на сайте ЕБРР.





В частности, речь идет о ИООО VMG Industry, которое базируется в Могилеве, и ИООО Swoods Export, которое базируется в Борисове. Им планируется выделить обеспеченные займы объемом в 5 млн евро и 2 млн евро соответственно.

Средства будут использованы для пополнения оборотного капитала компаний с целью устранения разрыва ликвидности в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, сложившейся в связи с пандемией COVID-19.

VMG Group – группа компаний сферы деревообработки, включающая 16 предприятий в Литве и Беларуси. Продукция экспортируется в ЕС, США, Индию, Китай, Австралию, на Ближний Восток. Один из крупнейших партнеров – IKEA.

VMG Industry создано в 2009 году в СЭЗ «Могилев». Состоит из трех заводов, занимающихся производством древесно-стружечных плит, мебели и гнутоклееных деталей из древесины.

Swoods Export основано в 2011 году в Борисове. Включает лесопильный завод, сушилки и деревообрабатывающие цеха, где производят строительную древесину, щепу, гранулы, а также мебель из хвойных пород деревьев.
 
Теги: Могилев
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредиты двум предприятиям литовской VMG Group в Беларуси. Это следует из информации, размещенной 10 июня на сайте...
 
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