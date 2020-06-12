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Выяснено происхождение хронической болезни легких у некурящих

12.06.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хронические заболевания легких могут быть вызваны специфическим строением дыхательной системы. Об этом сообщается в исследовании медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (США), опубликованном на сайте организации, пишет lenta.ru.


Фото: upulmanologa.ru

Ученые намеревались выяснить, почему хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая обычно развивается у курильщиков, может быть диагностирована у пациентов без вредных привычек. Специалистов удивила статистика, согласно которой около 25 процентов случаев ХОБЛ приходится на некурящих людей. Исследование показало, что хронические заболевания легких могут быть вызваны дисанапсисом — наличием небольших по размеру дыхательных путей относительно объема легких.

В рамках изучения проблемы ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 6500 пожилых жителей США и Канады. Выяснилось, что у людей с дыхательными путями ограниченного размера была самая плохая функция легких и высокий риск получения ХОБЛ — примерно в восемь раз выше, чем у пациентов без дисанапсиса. Изучив случаи происхождения дисанапсиса, ученые отметили, что проблемы с органами дыхания развиваются в детстве, при этом усугубляясь в пожилом возрасте.

В классической медицинской парадигме снижение функции легких происходит из-за воздействия раздражителей, таких как курение или негативная экологическая обстановка. Благодаря исследованию удалось понять, что у заядлых курильщиков с расширенными дыхательными путями ущерб от курения был намного выше, чем у людей с органами обычного размера.

Согласно приведенной исследователями статистике, ХОБЛ вместе с эмфиземой и хроническим бронхитом, которые характеризуются уменьшением вдыхаемого потока воздуха, является третьей по значимости причиной смерти в США.

Хроническая обструктивная болезнь легких характеризуется как прогрессирующее заболевание, вызывающее одышку и увеличивающее риск летального исхода. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году было зафиксировано около 251 миллиона случаев ХОБЛ по всему миру. В 2015 году от заболевания глобально умерли около 3,17 миллиона человека.

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Рак легких и другие хронические заболевания могут быть вызваны специфическим строением дыхательной системы.
 
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