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Минздрав назвал 37 стран, съездив в которые, не нужно уходить на карантин
Источник материала: Myfin
Не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Республику Беларусь, лица, прибывшие из следующих стран:
Минздрав напоминает, что иностранные граждане, прибывающие в Беларусь, обязаны иметь при пересечении Государственной границы Республики Беларусь отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.
Источник: Myfin.by
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