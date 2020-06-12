ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав назвал 37 стран, съездив в которые, не нужно уходить на карантин

12.06.2020 12:36 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Республику Беларусь, лица, прибывшие из следующих стран:

  • Австрии,
  • Албании,
  • Бельгии,
  • Болгарии,
  • Боснии и Герцеговины,
  • Венгрии,
  • Германии,
  • Греции,
  • Дании,
  • Ирландии,
  • Исландии,
  • Испании,
  • Италии,
  • Латвии,
  • Литвы,
  • Лихтейнштейна,
  • Люксембурга,
  • Мальты,
  • Молдовы,
  • Монако,
  • Норвегии,
  • Польши,
  • Португалии,
  • Румынии,
  • Северной Македонии,
  • Сербии,
  • Словакии,
  • Словении,
  • Финляндии,
  • Франции,
  • Хорватии,
  • Черногории,
  • Чехии,
  • Швейцарии,
  • Швеции,
  • Эстонии,
  • Китая.

Минздрав напоминает, что иностранные граждане, прибывающие в Беларусь, обязаны иметь при пересечении Государственной границы Республики Беларусь отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси названы страны, по возвращении из которых самоизоляция не нужна. Минздрав обновил перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. С...
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Орда: «Будущее выберем вместе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика