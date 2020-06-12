Минздрав назвал 37 стран, съездив в которые, не нужно уходить на карантин

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Не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Республику Беларусь, лица, прибывшие из следующих стран:

Австрии,

Албании,

Бельгии,

Болгарии,

Боснии и Герцеговины,

Венгрии,

Германии,

Греции,

Дании,

Ирландии,

Исландии,

Испании,

Италии,

Латвии,

Литвы,

Лихтейнштейна,

Люксембурга,

Мальты,

Молдовы,

Монако,

Норвегии,

Польши,

Португалии,

Румынии,

Северной Македонии,

Сербии,

Словакии,

Словении,

Финляндии,

Франции,

Хорватии,

Черногории,

Чехии,

Швейцарии,

Швеции,

Эстонии,

Китая.

Минздрав напоминает, что иностранные граждане, прибывающие в Беларусь, обязаны иметь при пересечении Государственной границы Республики Беларусь отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.