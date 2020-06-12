Михаил Орда: «Будущее выберем вместе»

Источник материала: Вороновская газета





До конца сбора подписей избирателей осталось чуть больше недели. О том, как проходит этот сбор и что волнует людей, о нагнетании обстановки в информационном пространстве и кибербуллинге в социальных сетях, руководитель инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда рассказал интернет-порталу 1prof.by и газете «Беларускі Час».

– Михаил Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как проходит сбор подписей? И какое количество уже собрано за Александра Лукашенко?

– Мы используем все формы сбора подписей: в трудовых коллективах, поквартирный обход, пикеты. Сегодня за нашего кандидата уже подписались 1 млн. 244 тыс. человек.

В рамках сбора подписей люди часто задают вопросы, говорят о своих проблемах и пожеланиях…

У нас большой круг общения с людьми разных профессий и возраста. Кого-то волнует отсутствие садика или школы в том месте, где он живет. Кого-то не устраивает качество питьевой воды или отсутствие подъездной дороги к дому. Но есть, конечно, и вопросы, связанные с неполным рабочим днем, введенным на предприятии из-за эпидемиологической обстановки, с вынужденными социальными отпусками по той же причине. Все проблемные вопросы, которые звучат от людей, мы доводим до сведения правительства и требуем оперативного их решения. Это наша постоянная работа.

По данным ФПБ, в мае в режиме неполной занятости работали 514 организаций. 58,3 тыс. человек находились в простое, более 30 тысяч работали неполный рабочий день и порядка 23,6 тыс. человек находились в социальных отпусках.

Мы общественная организация и во многом рассчитываем на собственные силы и возможности. Для того чтобы помочь членам профсоюзов, мы создали «кассы взаимопомощи», куда направляется более 50% профсоюзных средств. И очень важно, что именно сейчас эти деньги возвращаются как помощь людям. Сегодня из этих касс потрачено свыше 9 млн. рублей.

Помимо этого, многое делается и для помощи медицинским работникам, заболевшим COVID-19. В начале апреля был создан специальный фонд, который формируется за счет солидарных отчислений ФПБ, отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований. На данный момент в него поступило более 1 млн. 616 тыс. рублей. Причем свыше 270 тысяч – это добровольные пожертвования граждан. За время работы фонда из него уже получили помощь 962 человека.

– К инициативной группе Александра Лукашенко приковано самое пристальное внимание со всех сторон. Как вы считаете, почему?

– Федерация профсоюзов – это крупная, самая массовая общественная организация, которая активно участвует в избирательной кампании. Хочу сказать, что профсоюзный актив уверенно собирает голоса за своего кандидата Александра Григорьевича Лукашенко, входит в состав избиркомов, выдвигает своих наблюдателей. Но мы видим, что не все наши оппоненты сегодня чистоплотны в своих методах. Поэтому в отдельных средствах массовой информации и телеграм-каналах создается нездоровый ажиотаж вокруг нашей работы.

Очень показательна необъективность и клепание фейков при освещении нашего пикета в Минске. Людей тогда собралось много, абсолютное большинство было в масках. И тут же отдельные ресурсы интерпретировали это, как «люди боятся и стыдятся показывать свои лица». Хотя о людях в масках на пикетах других кандидатов те же ресурсы писали, как о «сознательных людях, которые заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих». Интересный подход, не правда ли?

Или вот еще пример. На пикете по сбору подписей за Александра Лукашенко выстроилась очередь. И, конечно, оппозиционные СМИ и телеграм-каналы стали писать, что это показуха и людей якобы специально привезли на автобусах. В то же время, если очередь организовывается на пикете за альтернативных кандидатов, то это не что иное, как «народ пришел по зову сердца».

Корреспонденты отдельных СМИ часто делают упор на то, что люди не хотят с ними общаться, – боятся, стыдятся, скрывают лица. Однако те же самые люди без проблем почему-то дают комментарии другим корреспондентам, в том числе профсоюзного интернет-портала. Так может дело в доверии к определенным средствам массовой информации? Если люди не хотят общаться с некоторыми журналистами, значит, они не уверены, что их слова не будут интерпретированы как-то иначе или искажены.

А травля в социальных сетях сейчас вообще приняла недопустимые масштабы. Люди высказывают свою точку зрения, и если она не совпадает с точкой зрения ангажированных СМИ и телеграм-каналов, то тут же звучит команда «фас». И армия троллей начинает писать грязные комментарии на их страничках. Звучат оскорбления и угрозы не только в адрес этих людей, затрагиваются их близкие, друзья и родственники. Я считаю, что за такое надо привлекать к ответственности по закону. Если мы хотим сохранить свою страну независимой, подобного допускать нельзя.

1prof.by