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Интернет вещей начали использовать в системе газоснабжения Брестской области

12.06.2020 12:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интернет вещей начали использовать в системе газоснабжения Брестской области

Проверять систему газоснабжения в Брестской области будут с помощью интернета вещей от МТС. На 20 объектах «Брестоблгаза» началась установка контроллеров с SIM-чипами от МТС, которые позволят удаленно контролировать режимы работы газопроводной сети.

Специальные контроллеры, оснащенные SIM-чипами от МТС, будут установлены на 20 газорегуляторных пунктах Бреста и Брестской области. Цифровые датчики будут собирать все необходимые данные, передавать их на контроллеры, а затем посредством защищенной сети NB-IoT пересылать в диспетчерский пункт предприятия «Брестоблгаз».

С помощью контроллеров с SIM-чипами специалисты газовой отрасли смогут удаленно контролировать входное и выходное давление газа в газопроводах, своевременно регистрировать изменения важных рабочих показателей и вовремя реагировать на аварийные ситуации. Используя новые технологии, нет необходимости круглосуточно проводить мониторинг всей поступающей информации с объектов газораспределительной системы — в случае экстренной ситуации будет срабатывать автоматическое оповещение дежурного персонала.

Пилотный проект системы оповещения о режимах работы газопроводной сети Брестской области будет работать на основе стандарта связи NB-IoT, сеть которой компания МТС сегодня планомерно развивает по всей стране. Новая технология позволяет объединять между собой беспроводным способом различные устройства, создавая тем самым полноценный «Интернет вещей».

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»



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Теги: Брест
 
 
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Проверять систему газоснабжения в Брестской области будут с помощью интернета вещей от МТС. На 20 объектах «Брестоблгаза» началась установка контроллеров с...
 
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