Интернет вещей начали использовать в системе газоснабжения Брестской области

Источник материала: ОНТ

Проверять систему газоснабжения в Брестской области будут с помощью интернета вещей от МТС. На 20 объектах «Брестоблгаза» началась установка контроллеров с SIM-чипами от МТС, которые позволят удаленно контролировать режимы работы газопроводной сети.

Специальные контроллеры, оснащенные SIM-чипами от МТС, будут установлены на 20 газорегуляторных пунктах Бреста и Брестской области. Цифровые датчики будут собирать все необходимые данные, передавать их на контроллеры, а затем посредством защищенной сети NB-IoT пересылать в диспетчерский пункт предприятия «Брестоблгаз».

С помощью контроллеров с SIM-чипами специалисты газовой отрасли смогут удаленно контролировать входное и выходное давление газа в газопроводах, своевременно регистрировать изменения важных рабочих показателей и вовремя реагировать на аварийные ситуации. Используя новые технологии, нет необходимости круглосуточно проводить мониторинг всей поступающей информации с объектов газораспределительной системы — в случае экстренной ситуации будет срабатывать автоматическое оповещение дежурного персонала.

Пилотный проект системы оповещения о режимах работы газопроводной сети Брестской области будет работать на основе стандарта связи NB-IoT, сеть которой компания МТС сегодня планомерно развивает по всей стране. Новая технология позволяет объединять между собой беспроводным способом различные устройства, создавая тем самым полноценный «Интернет вещей».

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