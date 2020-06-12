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Лукашенко обратил внимание на безалаберность в сельском хозяйстве

12.06.2020 13:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко во время посещения Полоцка поручил аграриям вплотную заниматься вопросом качества сена.

Он заметил главе Витебской области Николаю Шерстневу, что заготовленное в рулонах сено остается долго на полях, не защищено от осадков. Понятно, что оно потом, теряет свое качество, обратил внимание Лукашенко.

Президент считает это безалаберностью.

Глава государства отметил, что не станет учить технологиям, однако, предупреждает, что некачественное сено может стать одной из причин падежа скота. В связи с этим Лукашенко требует от аграриев пристального внимания на качество.

 
 
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Александр Лукашенко уехал с инспекцией в Витебскую область. Здесь ему докладывают о ситуации в сельском хозяйстве.
 
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